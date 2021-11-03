Михайло та Анна не приховують почуття один до одного, часто публікують в мережі спільні фото та разом з'являються на заходах. І часто тішать приємними сюрпризами.

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Михайло Заливако про сюрприз для коханої

Чоловік хотів приїхати додому, зробити Ані сюрприз, подарувати квіти, але вона поїхала на тренування. Дівчина не здогадувалася, що він планує й попросила забрати посилки з двох різних відділень пошти: "А я ж не скажу, що їду з квітами. В результаті, поки я катався, вона поїхала". Тому вкотре переконався, що варто діяти не так, як задумав, а як потрібно тут і зараз.

У дописі він показав два фото: перше – як планував зайти додому, друге – як це було насправді.

Очікування та реальність / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

Текст публікації Михайла Заливаки:

Очікування та реальність. Хотів приїхати додому, зробити сюрприз і подарувати квіти, але Аня поїхала на тренування. Ще "намалювалася" звідкись ця пошта (бо Аня не думала, що я збираюся робити й попросила забрати посилки у двох різних відділеннях. А я ж не скажу, що з квітами їду). В результаті, поки я катався, вона поїхала.

Ось так мені хотілося зайти додому після дороги, а ось як я зайшов насправді.

Сам сміюся з того, що ми так часто програємо різним сценаріям: як зайдемо і щось скажемо, як поцілуємо чи щось зробимо в різних ситуаціях. А потім виходить ось так. І взагалі не так, як ти планував. Тому сам вкотре переконуюся, що сценарій непотрібний. Тільки тут і зараз. На місці розберемося.