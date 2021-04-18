Хвороба, від якої помирають: "Холостяк" Михайло Заливако розповів про рідкісне захворювання

У 7 випуску 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" головний герой Михайло Заливако зізнався, що все дитинство пробув у лікарнях. У чоловіка було рідкісне захворювання крові, від якого помирають. Михайло поділився, що його не вилікували, просто хвороба перестала проявлятися.

7 випуск "Холостяка" приголомшив глядачів відвертими зізнаннями. Під час побачення з Розалі на безлюдному пляжі Михайло розповів, що в дитинстві він страждав від хвороби, яка може стати причиною смерті.

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Хвороба Михайла Заливаки

Чоловік поділився, що все дитинство провів у лікарнях. У нього були серйозні проблеми з кров'ю. Це було захворювання, від якого помирають.

Мене лікували постійно. Геморагічний васкуліт – автоімунне захворювання. Розривалася судина і кров виходила під шкіру. Переживали, що це може бути на суглобах і внутрішніх органах,

– поділився Заливако.

"Я взагалі був схожий на нитку зеленого кольору. Нічого не можна було їсти протягом двох років. Мене не вилікували. Просто з часом хвороба перестала проявлятися. Тепер все добре", – розповів "Холостяк".

Зараз чоловік активно займається спортом, обожнює ходити в гори та долати нові вершини. А ось у дитинстві в нього й справді були серйозні проблеми зі здоров'ям. Раніше "Холостяк" розповідав, що ламав спину та заново вчився ходити.