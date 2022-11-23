Вперше після розриву: Анна Богдан зізналася, чи спілкується з "Холостяком" Михайлом Заливакою
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Влітку 2022 року стало відомо, що "Холостяк" Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан розійшлися. Згодом їх застали за обіймами у Львові. Лише зараз дівчина зізналася, чи спілкується з екс-коханим і які в них стосунки.
У серпні Михайла та Анну підловили за обіймами під час прогулянки вуличками Львова. Спочатку закохані обіймалися, а потім Заливако ніс обраницю на спині.
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Та, схоже, що примирення було тимчасовим. В інстаграм-сторіс Анна відповідала на запитання підписників. Багатьох цікавить, чи спілкується вона з Михайлом, тому дівчина вирішила не залишати ці питання без відповіді.
Ні, я не спілкуюся. Ніколи не спілкуюсь зі своїми колишніми,
– лаконічно відповіла Богдан.
Анна Богдан про стосунки з Заливакою / Скриншот інстаграм-сторіс Богдан
- За час повномасштабної війни Анна Богдан неодноразово була за кордоном. Але постійне місце її проживання – Київ. Дівчина їздила у робочі поїздки та на відпочинок, але свідомо залишається жити в Україні.
- А ось харків'янин Михайло Заливако, який на проєкті "Холостяк-11" багато розповідав про любов до рідного міста, виїхав у США. 9 жовтня він публікував в інстаграмі відео з Нью-Йорка. Наразі невідомо, як йому вдалося виїхати з України під час воєнного стану.