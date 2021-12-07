"Холостяк" чи "Холостячка": яке телешоу найчастіше шукали українці в 2021 році

7 грудня 2021 , 16:35
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Джерело:

24 канал

Google оприлюднив рейтинг запитів найпопулярніших ТВ-шоу, які українці переглядали в 2021 році. Яке шоу стало лідером: "Холостяк" чи "Холостячка" – дізнавайтеся далі.

У час пандемії українці більше часу проводять вдома, тому й телевізійні шоу для них актуальніші. Цього року телеканали презентували чимало проєктів. Які з них виявилися найпопулярнішими серед глядачів – дізнавайтеся у матеріалі. 

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Традиційно наприкінці року Google представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів. У категорії телешоу українців найбільше цікавив 11 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Також "Холостяк-2021" посів третє місце в рейтингу топ-запитів. А у березні проєкт посів перше місце серед запитів користувачів мережі. 

Повний рейтинг запитів телешоу 2021 року в Україні дізнавайтеся нижче. 

ТВ-шоу 2021 року в Україні: рейтинг запитів Google

  1. "Холостяк-2021"
  2. "Євробачення-2021"
  3. "Холостячка-2"
  4. "Пацанки" 6 сезон
  5. "Игра" на ТНТ
  6. "Оскар-2021"
  7. "Маска"
  8. "Супербабуся"
  9. "Звезды в Африке"
  10. "Танці з зірками"


ТВ-шоу 2021 року в Україні: рейтинг запитів Google / Фото пресслужби

Які ще рейтинги в Україні вже опублікували

Автор: Христина Кобак