"Холостяк" Алекс Топольський після хейту через мову заговорив про "внутрішню свободу" на Балі

Герой "Холостяка-12" Алекс Топольський розповів, як йому живеться на Балі. Бізнесмен похвалився "внутрішньою свободою" та медитаціями.

Алекс Топольський у романтичному шоу на телебаченні показав себе як успішний бізнесмен. Зараз він живе на східному узбережжі Балі та практично не згадує про війну в Україні.

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Як живе Алекс Топольський

"Холостяк" похвалився, що після медитацій на вершині гору відчув "внутрішню свободу". Він розповів, що розвиває цю свободу через медитації, вивчення своїх почуттів.

Моя душа літала вільно, немов птах на вітрі, і я відчував, що можу бути справжнім собою, без будь-яких обмежень чи страхів. На Балі я зрозумів, що внутрішня свобода – це не просто стан душі, це здатність відчувати гармонію з навколишнім світом і бути вільним у вираженні своїх думок та почуттів,

– поділився Алекс Топольський.

Бізнесмен додав, що вчиться виражати свої думки "відверто та без страху перед осудом". Це теж допомагає йому відчувати внутрішню свободу.



Алекс Топольський / Фото з інстаграму Алекса Топольського

Нещодавно Алекс Топольський розповідав про те, що пережив на Балі невеликий землетрус. У соцмережі X (раніше– твітер) українці розкритикували його й нагадали про важливіші проблеми.



Алекс Топольський / Фото з інстаграм-сторіз

"Відбувся струс російської частини мозку, яка формулює думки";

"Трагедія";

"То на які мові він там зупинився?";

"Для кого він все це розказує? Кому цікаво слухати його страждання?";

"Який жах. Треба терміново евакуюватись до Авдіївки".

Алекс знову пише українською

У серпні Алекс Топольський заявив, що його рідна мова – російська. Він перейшов на мову окупанта і пояснив, що так йому легше пояснювати свої думки.

"Як би я не любив свою країну, яким би патріотом себе не вважав, висловлювати свої думки мені треба рідною мовою (російською, – 24 Канал), якою я розмовляв 22 роки", – заявив "Холостяк".

Очікувано, на чоловіка обрушився хейт. Після цього він перейшов на англійську, вважаючи це компромісом. Але зараз знову пише дописи українською.