"Холостяк" Алекс Топольський розсекретив суму свого заробітку та відповів на чутки

"Холостяк" Алекс Топольський розповів про свої заробітки. Він відповів, скільки витрачає на себе, та відповів на чутки про багатих жінок, які його нібито забезпечують.

Алекс Топольський, головний герой 12 сезону романтичного шоу "Холостяк", є бізнесменом. Він розповів про заробіток у США.

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Скільки заробляє Алекс Топольський

Чоловік поділився, що до пандемії коронавірусу заробляв значно краще, аніж зараз.

До ковіду було набагато ліпше. До ковіду я заробляв десь 60 тисяч чистими в місяць, а після ковіду бізнес постраждав. І зараз у 2 – 2,5 раза менше,

– зізнався Алекс Топольський.

"Холостяк" додав, що кількість коштів, які потрібні для комфортного проживання у США, відрізняються залежно від регіону. Особисто йому необхідно від 5 тисячі доларів у місяць і вище. "Нью-Йорк дорожчий, ніж Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесі на сім'ю з трьох людей, щоб комфортно жити, думаю, чотири тисячі доларів".

Чутки про забезпечення багатих жінок

Алекс Топольський також відповів, що ніколи не отримував пропозицій від жінок забезпечувати його. Адже з приїзду до Америки мав мету – відкрити свою справу.

"Ніколи такого не пропонували. Якби мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Гіллз живуть, то я б вже, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував би їй спину біля басейну, поки вона п'є "Маргариту" і думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке. Це не в моєму характері, я б в житті таке не зміг робити. Тому я й працював чорноробочим в Чикаго, і в Нью-Йорку, роздавав ці флаєри. Я ніколи до цього не йшов. В Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш в цьому напрямку розвиватися, дуже багато", – зазначив "Холостяк".