Вілли міняю щомісяця, – Алекс Топольський розсекретив, у скільки йому обходиться життя на Балі

Герой "Холостяка-12" Алекс Топольський живе на Балі. Після критики дівчат щодо його фінансів, чоловік похвалився, які його витрати на острові.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" у своїх соцмережах активно розповідає про життя на Балі, де навіть знайшов нове кохання. Він поділився, у скільки йому обходиться проживання, їжа й розваги на острові.

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Алекс Топольський розсекретив витрати на Балі

"Холостяк" зізнався, що знімає віллу за 5 – 7 тисяч доларів і додав, що змінює помешкання щомісяця.

На їжу Алекс Топольський витрачає 600 доларів,

бензин – 30 доларів,

байк – 170,

походи у спортзал – 80,

відпочинок, спа, сауни й масажі – 200 доларів,

ресторани – 500 доларів.

Тож сумарно "Холостяк" витрачає на життя на Балі – близько 1500 доларів (приблизно 55 тисяч гривень). Однак він зазначив, що не може назвати проживання на острові дорогим.

"Насправді поняття "дорого" дуже відносне. У кожного воно своє. Для когось дорого знімати гестхауз за 400 – 500 доларів, а для когось нормально віллу за 3 тисячі і більше. Наприклад, коли я жив в Лос-Анджелесі, ціна за будинок була 7 тисяч доларів. І для штатів це досить прийнятна ціна, тому що рівень оплати та життя там вищий, ніж будь-де".



Алекс про життя на Балі / Скриншот з інстаграм-сторіз

Як виглядає вілла Топольського

У своєму телеграмі Алекс також показав відео, де продемонстрував свою двоповерхову віллу зі спальнею та виходом до басейну.

З приводу їжі, кілька разів на тиждень приходить кухар і готує різні страви на кілька днів. Або замовляю доставку. Щодо прибирання – приходить покоївка 4 рази на тиждень. Це також дуже доступно. У мене все супер автоматизовано, щоби не витрачати час. Багато працюю,

– зазначив Алекс Топольський.

Як виглядає вілла Топольського: відео