Вілли міняю щомісяця, – Алекс Топольський розсекретив, у скільки йому обходиться життя на Балі
Джерело:Алекс Топольський
Герой "Холостяка-12" Алекс Топольський живе на Балі. Після критики дівчат щодо його фінансів, чоловік похвалився, які його витрати на острові.
Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" у своїх соцмережах активно розповідає про життя на Балі, де навіть знайшов нове кохання. Він поділився, у скільки йому обходиться проживання, їжа й розваги на острові.
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Алекс Топольський розсекретив витрати на Балі
"Холостяк" зізнався, що знімає віллу за 5 – 7 тисяч доларів і додав, що змінює помешкання щомісяця.
- На їжу Алекс Топольський витрачає 600 доларів,
- бензин – 30 доларів,
- байк – 170,
- походи у спортзал – 80,
- відпочинок, спа, сауни й масажі – 200 доларів,
- ресторани – 500 доларів.
Тож сумарно "Холостяк" витрачає на життя на Балі – близько 1500 доларів (приблизно 55 тисяч гривень). Однак він зазначив, що не може назвати проживання на острові дорогим.
"Насправді поняття "дорого" дуже відносне. У кожного воно своє. Для когось дорого знімати гестхауз за 400 – 500 доларів, а для когось нормально віллу за 3 тисячі і більше. Наприклад, коли я жив в Лос-Анджелесі, ціна за будинок була 7 тисяч доларів. І для штатів це досить прийнятна ціна, тому що рівень оплати та життя там вищий, ніж будь-де".
Алекс про життя на Балі / Скриншот з інстаграм-сторіз
Як виглядає вілла Топольського
У своєму телеграмі Алекс також показав відео, де продемонстрував свою двоповерхову віллу зі спальнею та виходом до басейну.
З приводу їжі, кілька разів на тиждень приходить кухар і готує різні страви на кілька днів. Або замовляю доставку. Щодо прибирання – приходить покоївка 4 рази на тиждень. Це також дуже доступно. У мене все супер автоматизовано, щоби не витрачати час. Багато працюю,
– зазначив Алекс Топольський.
Як виглядає вілла Топольського: відео
- Зазначимо, що нещодавно акторка та одна з учасниць шоу Вікторія Варлей коментувала заробітки Алекса Топольського. Дівчина вважає, що чоловік не міг би дозволити життя на Балі, якби не заробив грошей.
- "Щоб там жити, треба мінімум 10 тисяч доларів на місяць. Думаю, він заробляє кошти, щоб забезпечувати собі життя. Він не живе десь в Африці, а живе в красивому місці, де дорого".