Які дівчата підкорюватимуть Холостяка-12: серед них учасниця "Танців" і фіналістка "Міс України"

Вже 4 березня відбудеться прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк". Опублікований анонс засвітив кількох учасниць, серед яких учасниця "Танців" і фіналістка "Міс України".

4 березня шанувальники романтичного проєкту "Холостяк" будуть насолоджуватися першим випуском 12 сезону шоу з Алексом Топольським. Тоді як поки що можемо спостерігати за анонсами.

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В одному з таких коротких роликів організатори проєкту засвітили кількох учасниць, серед яких ті, що вже з'являлись на великих екранах.

Учасниці "Холостяка" 12 сезон

Аделіна Делі

20-річна танцівниця та модель у шкільному віці займалась спортом та ходила у музичну школу. Дівчина пробувала свої сили у моделінгу, ще будучи юною, але й зараз знімається для глянців та реклам.

Аделіна Делі працювала у балеті Насті Каменських. За кілька років вона здобула досвід роботи з артистами та постійно розвивалась професійно.

У 2019 році дівчина дебютувала на шоу "Танці із зірками", де танцювала у парі з репером Серьогою. Вона брала участь і в наступному сезоні з Сергієм Мельником. До речі, він був "Холостяком" у 5 сезоні.



Аделіна Делі / Фото з інстаграму Аделіни Далі

Юлія Карпець

Дівчина була фіналісткою конкурсу "Міс Україна 2017". Вона народилась на Рівненщині, вже з 14 років працювала моделлю. Отримала корону "Міс Західної України".

"Краса для мене – це швидше стан душі, впевненість, і жага до досконалості. Коли у тебе конкуренція з двадцяткою найкрасивіших дівчат Європи, ти можеш почати сумніватися у своїх силах, але цього робити не потрібно, я на своєму прикладі хочу показати, що кожна може досягти того ж, потрібне лише бажання" – розповідала Юлія.



Юлія Карпець / Фото з інстаграму Юлії Карпець

Роксолана

Про наступну учасницю поки що відомо небагато. Вона працює візажистом і живе в Києві. На сторінці в інстаграмі дівчина публікує чимало стильних та іноді відвертих знімків.



Роксолана / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Олена Сичова

В одному з анонсів показали дівчину, яка спробує незвичним способом завоювати Алекса Топольського. Після прибуття на вечірку вона скаже "Холостяку": "Вас необхідно затримати". Потім капітан поліції одягне на чоловіка наручники та заявить, що ключ залишився у неї.