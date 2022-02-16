4 марта поклонники романтического проекта "Холостяк" будут наслаждаться первым выпуском 12 сезона шоу с Алексом Топольским. Тогда как пока что можем наблюдать за анонсами.

Интересно 12 сезон "Холостяка" выйдет весной: дата премьеры шоу

В одном из таких коротких роликов организаторы проекта засветили нескольких участниц, среди которых те, что уже появлялись на больших экранах.

Участницы "Холостяка" 12 сезон

Аделина Дели

20-летняя танцовщица и модель в школьном возрасте занималась спортом и ходила в музыкальную школу. Девушка пробовала свои силы в моделинге еще будучи юной, но и сейчас снимается для глянцев и реклам.

Аделина Дели работала в балете Насти Каменских. За несколько лет она получила опыт работы с артистами и постоянно развивалась профессионально.

В 2019 году девушка дебютировала на шоу "Танцы со звездами", где танцевала в паре с рэпером Серегой. Она участвовала и в следующем сезоне с Сергеем Мельником. Кстати, он был "Холостяком" в 5 сезоне.



Аделина Дели / Фото из инстаграма Аделины Дали

Юлия Карпец

Девушка была финалисткой конкурса "Мисс Украина 2017". Она родилась на Ровненщине, уже с 14 лет работала моделью. Получила корону "Мисс Западной Украины".

"Красота для меня – это скорее состояние души, уверенность, и жажда совершенства. Когда у тебя конкуренция с двадцаткой самых красивых девушек Европы, ты можешь начать сомневаться в своих силах, но этого делать не нужно, я на своем примере хочу показать, что каждая может достичь того же, нужно лишь желание" – рассказывала Юлия.



Юлия Карпец / Фото из инстаграма Юлии Карпец

Роксолана

О следующей участнице пока известно немного. Она работает визажистом и живет в Киеве. На странице в инстаграме девушка публикует немало совместных и иногда откровенных снимков.



Роксолана / Фото из инстаграма участницы "Холостяка"

Елена Сычова

В одном из анонсов показали девушку, которая попытается необычным способом завоевать Алекса Топольского. По прибытии на вечеринку она скажет "Холостяку": "Вас необходимо задержать". Затем капитан полиции наденет на мужчину наручники и заявит, что ключ остался у нее.