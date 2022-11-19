Холостяк 12 сезон 4 випуск: хто з дівчат пішов з проєкту

"Холостяк" Алекс Топольський на початку сезону легко прощався з учасницями проєкту, але з кожним епізодом вибір стає все складнішим. Читайте, хто з дівчат не зміг підкорити серце героя.

Четвертий тиждень у романтичному реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон був випробуванням для учасниць – у ньому вони мали виходити з зони комфорту. Комусь завдання та виклики від Алекса Тополького були під силу, а комусь – ні. Дізнавайтесь нижче, хто покинув проєкт у 4 епізоді.

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Хто пішов у 4 випуску "Холостяка"

Ще до церемонії троянд, після групового побачення, Алекс Топольський відправив додому білявку Олю з Нью-Йорку. Він поділився, що не відчув до неї романтичних відчуттів, хоч їхнє спілкування було хорошим і дружнім. Дівчина зізналась, що злиться на себе через те, що не змогла краще відкритися для героя.

Я хочу бути з тобою щирим і чесним. Крім дружби я нічого не відчув. Далі якихось почуттів не виникає,

– висловився "Холостяк".



Оля покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

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На церемонії троянд шоу залишила Аміна, яка не змогла скористатися останнім шансом. "З Аміною, скільки б ми разів не зустрічалися, ніколи не було стосунків між чоловіком і жінкою. Було поверхове спілкування ні про що", – вважає Алекс Топольський.

Мені образливо. Мене не оцінили. Таких як я – мало. Образливо, що не пізнав мене. На щирих щось йому не щастить. Бажаю йому розібратися і знайти свою кохану,

– висловилась Аміна, коли йшла з проєкту.



Аміна покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу