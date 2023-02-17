Учасниця "Холостяка" Саша Мудра грубо висловилася про переможницю Лозовицьку: "Вона нудна"

Фіналістка шоу "Холостяк" Олександра Мудра грубо висловилася про переможницю Лозовицьку. Вона заявила, що Катерина не була закохана в Алекса Топольського і доволі нудна.

Саша Мудра вважає, що Лозовицька підтримувала образ "хорошої дівчинки", щоб сподобатися глядачам. За її словами, з Алексом у Катерини "не було хімії".

До теми Старший на 15 років: Саша Мудра вперше розповіла про стосунки з американцем після "Холостяка"

"Вона нудна, не відкрилась взагалі"

Мудра зізнається, що поза камерами Лозовицька мало спілкувалася з учасницями, часто спала і ніяк себе не проявляла.

Для мене вона як особистість абсолютно не відкрилась. Я для себе зрозуміла, що вона стримує емоції. Для мене вона просто нудна... Це все було "пластмасово". Я вкладалася в проєкт і в Алекса в рази більше, ніж Катя. Якби не я і ще кілька дівчат, це було б нудно,

– сказала фіналістка Мудра.

"Катя не була закохана в Алекса"

На її думку, не було жодної "хімії" між Алексом та Катериною. Вона навіть припустила, що Лозовицькій могли підказувати, як завоювати серце "холостяка" та прихильність глядачів.

"Катя не була закохана в Алекса взагалі. Це було для того, щоб отримати статус переможниці. Можливо, їй якось підказували, як себе поводити, щоб глядачі полюбили саме її – цей образ хорошої дівчинки, яка посміхається з приводу і без", – додала Мудра.

На питання, чому стосунки Топольського та Лозовицької закінчилися через місяць після шоу, вона відповіла, що переможниці не вистачило енергії, а її характер ідеальний тільки для шоу.

Можливо в Каті немає тієї енергії, яка запалює в чоловікові бажання робити для неї щось. Ми говоримо про реальне життя, не про проєкт, куди вона прийшла переможницею в сукні без трусиків. Її характер для шоу – ідеальний. Класна, скромна дівчинка, яка не бере участь в конфліктах, не виказує свою думку,

– пояснила Мудра.

Інтерв'ю Саші Мудрої: дивіться відео онлайн



До слова, переможниця проєкту "Холостяк" Катерина Лозовицька відверто розповіла про розставання з Алексом Топольським. Вона зізналась, що їхня історія кохання тривала лише місяць, вони розійшлися за день до війни. Читайте інтерв’ю з Катериною Лозовицькою – у матеріалі.