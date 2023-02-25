Учасниця "Холостяка-12" зізналася, чи допомагає її чоловік-росіянин Україні

Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей минулого року одружилася з чоловіком-росіянином Петром. Живе пара у США, проте допомагає Україні боротися з агресором фінансово.

Про це Вікторія розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Акторка також зізналася, що хотіла б зробити в день перемоги України.

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Як Варлей з чоловіком-росіянином допомагає Україні

Учасниця "Холостяка" каже, що від шанувальників отримує величезну кількість запитів про збори коштів. Але допомагає лише перевіреним людям та знайомим, адже щодо зборів є багато фейків.

Я приєднують, поки маю можливість це робити, а також висвітлюю їх в сторіс, щоб долучились інші люди. Також я відкривала збір, про який просила моя знайома. Ми збирали на дрон для її чоловіка,

– пригадує Варлей.

Вікторія додає, що чоловік Петро підтримує її та також допомагає Україні фінансово.

"Якщо я кажу, що є збір для наших друзів, то звісно, що він відправить кошти", – запевнила вона.

Яким Вікторія бачить день перемоги

За її словами, день перемоги буде найкращим днем у житті кожного українця. "Не знаю, з чим це можна буде порівняти. Мабуть, з народженням дитини", – припускає Варлей.

Акторка запевняє, що дуже цього чекає і хоче в цей момент бути в Україні, просто щоб вийти на вулицю та обіймати всіх-всіх, хто буде проходити повз.

Вона зізнається, що в цей довгоочікуваний день буде плакати.

Я завжди дивилась на бабусю, дідусів, коли вмикали пісні про перемогу, як вони плакали. У мене не викликало це таких почуттів, а зараз розумію, що ми всі люди, які проживуть цю війну і так само реагуватимуть на "Ой у лузі червона калина", на наш гімн зі сльозами,

– вважає Варлей.

На її думку, тоді буде ще більша гордість за нашу країну та наших хлопців і дівчат. "Я вірю, що ця війна приведе Україну на той рівень, де ми ще ніколи не були. Так, надзвичайно великою ціною. Про Україну вже говорять у всьому світі. І всі беруть з нас приклад", – додала вона.

Вікторія зізнається, що пишається тим, що вона – українка, каже, що завжди була патріотом своєї країни, але ніколи про це не кричить.

"А зараз я спеціально розмовляю на вулиці українською мовою, щоб ідентифікувати себе як українка. В мене на балконі висить український прапор, щоб всі бачили, що тут живе українка", – підсумувала Варлей.

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео

До слова, 38-річна акторка Вікторія Варлей нещодавно зізналась, що вийшла заміж. Вона розповіла, що її обранцем став мешканець Нью-Йорка Петро, який родом з Росії. Акторка розповіла, що зустріла його у США ще до проєкту. Ще тоді вона зрозуміла, що це чоловік її мрії і за нього вона вийде заміж.