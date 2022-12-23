Вікторія Варлей з "Холостяка" відповіла, звідки в неї гроші на розкішне життя в Маямі

Після проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей переїхала у США. Вона живе в Маямі й поки шукає себе. Дівчина пояснила фоловерам, де вона бере гроші на всі свої "хочу".

Вікторія Варлей хоч і рознесла "Холостяк" за монтаж, але завдяки проєкту стала популярною в інстаграмі. Її багатотисячній аудиторії фоловерів невтямки, за які гроші вона насолоджується життям у Маямі. Дівчина відповіла, що не сидить на шиї в заможного бойфренда, як можна подумати, а заробляє сама.

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Звідки у Віки з "Холостяка" гроші на розкішне життя в Маямі

Я ніколи не скажу про свої доходи, але один з них – це прибуток від медичної компанії, частину якої я свого часу купила. Сиджу у себе на шиї. Поки що думаю, чим можу тут займатися. Маямі – місце відпочинку, тут важко зібратися і працювати,

– написала Вікторія Варлей.

Вона також відповіла на запитання, чи почувається щасливою зараз. Учасниця "Холостяка" каже, що задоволена собою і своїм життям, але для цілковитого щастя хоче перемоги та миру в Україні.

"Я щаслива людина, мені пощастило проживати саме своє життя. Але абсолютно щасливою я буду, коли топ п'ять бажань 2023 року здійсняться. Я хочу побачити рідних і друзів. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я хочу, щоб усі винні в цій війні були покарані. Я хочу, щоб Україні допомогли якомога швидше відновити все те, що було зруйновано. Я хочу повернутися додому", – поділилася дівчина з "Холостяка".

Вікторія Варлей з "Холостяка" відповіла підписникам / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, Вікторія Варлей одна з п'яти учасниць "Холостяка", які переїхали до США після шоу. Окрім Насті та Олі, які вибули, в Америці Саша Мудра та Марина. Тож цілком імовірно, що хтось з них трьох переміг у проєкті та живе у США з Алексом Топольським.