Бридкою була ситуація, – Катя з "Холостяка-12" заступилась за Алекса після скандалу з дівчатами

Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" висловилась про скандал між дівчатами, що спричинив скасування церемонії троянд. Вона зізналась, що в цій ситуації їй було найбільше прикро за Алекса Топольського.

6 епізод "Холостяка" завершився гучним скандалом між дівчатами та гнівом головного героя. Через почуте Алекс Топольський скасував церемонію троянд.

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Учасниця шоу заступилась за "Холостяка"

Катерина Лозовицька прокоментувала останній випуск шоу. За її словами, це була найнеочікуваніша та найважча емоційно церемонія троянд. Тоді їй вперше було так неприємно та образливо.

Справа була не у коментарях дівчат в мою сторону. Я мало з ким близько спілкувалась, тому поверхневі думки та висновки не вибили із колії. Бридкою була сама ситуація. Дуже соромно стояти так, в ряд, і вислуховувати тонни бруду одна про одну в присутності чоловіка. Це був урок для кожної з нас,

– написала модель.

Катя додала, що багато хто говорив суто про негативні риси, больові точки, а деколи висловлювали лише чутки. Проте найбільше їй було образливо за Алекса, який був змушений слухати суперечки дівчат.

"Я розуміла, що для нього ця ситуація була дуже складна та незрозуміла. Кому вірити? Кого захищати? Як реагувати? Ми самі поставили його в дуже непросте становище. Він, певно, відчув розчарування. Тому скасувати церемонію троянд було найправильнішим рішенням. Мене дуже вразила його рішучість. Але всередині все стискалось. Чесно, хотілося його підтримати. Це все про що я думала тоді".

, Алекс Топольський також коментував церемонію троянд, що не відбулась. Він розповів, що не знав, кому вірити, тож не міг зробити вибір.

Кадри з церемонії троянд: відео Катерини

Що каже про їхній поцілунок

Також Катя згадала про її перший поцілунок з Алексом Топольським, який відбувся в 6 випуску. Вона зізналась, що знала, що цей момент відбудеться на побаченні.

"За моїми відчуттями це якось було дуже логічно та очевидно. Мені вже цього хотілось, йому також. Я вирішила, що буду слідувати за своїми відчуттями та поривами. Так, в нас не було вдосталь часу разом. Так, можливо наша історія почалась не так, як я собі уявляла. Проте, коли зароджуються справжні симпатія та притягання, то вони затьмарюють всі заморочки та обставини. Я дозволила собі стати ближчою до Алекса та відключити голову. І в тому моменті це було чарівно".