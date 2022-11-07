Учасниця "Холостяка-12" розповіла про стосунки з Тарасом Цимбалюком: "Дуже люблю"

Акторка Вікторія Варлей раніше була у стосунках з колегою Тарасом Цимбалюком, а тепер на "Холостяку" бореться за серце Алекса Топольського. Дівчина розповіла, як зараз ставиться до екскоханого.

Після прем'єри "Холостяка-12" Тарас Цимбалюк відреагував на участь колишньої дівчини в шоу. Він з усмішкою висловився про те, що Вікторію виженуть в 3 випуску.

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Учасниця "Холостяка-12" про стосунки з Цимбалюком

В інстаграм-сторіс Вікторія відповіла на запитання підписників. Дівчина зізналася, що дуже любить Тараса, але як друга.

Дуже люблю Тараса як друга, він неймовірна людина. Але вважаю, що ми з ним окремо дві яскраві особистості,

– написала Варлей в сторіс.



Варлей про стосунки з Цимбалюком / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Також Вікторія додала кадр з кліпу Монатіка на трек "Вечность", де знімалася разом з Тарасом. Зазначимо, що саме на зйомках цього кліпу Цимбалюк познайомився з ексдружиною Тіною, з якою прожив у шлюбі менше ніж рік.

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Варлей

Тарас і Вікторія були в стосунках протягом трьох років. Однак цей союз був не таким красивим, як хотілося. Закохані кілька разів розходилися, а потім знову сходилися. Врешті-решт вирішили залишитися друзями.

Тарас був одружений, однак шлюб також не був довгим. Наразі він розлучається з екскоханою, а Вікторія Варлей шукала кохання на проєкті "Холостяк-12", навколо якого є багато скандалів. Як склалися її стосунки з Алексом Топольським – дізнаємося у наступних випусках реаліті-шоу.