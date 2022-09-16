Я хочу відволікатися, – Ксенія Мішина про хейт нового сезону "Холостяка"

30 вересня відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Холостяк". Ксенія Мішина зізналася, що їй буде цікаво подивитися, а відволіктися. А тим, кому не подобається проєкт, порадила просто перемикатися.

Прем'єра нового "Холостяка" мала відбутися ще навесні, але через війну її перенесли. Тепер творці проєкту оголосили нову дату. Прихильники шоу нетерпляче чекають на початок нової романтичної історії, але знайшлися й ті, хто каже, що такі шоу не на часі.

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Ксенія Мішина про прем'єру "Холостяка-12"

Акторка Ксенія Мішина, яка була головною героїнею "Холостячки", зізналася, що чекає на новий сезон реаліті-шоу. Їй цікаво подивитися, як Алекс Топольський будуватиме стосунки з дівчатами на проєкті, а також це чудова можливість відволіктися.

"Мені хочеться сказати – перемикайтеся, якщо не подобається. Тому що багато людей, які хочуть трохи відволіктися від того, що відбувається. Це нормально", – сказала Мішина.

Тому що мені цікаво. Я хочу відволікатися. Ніхто не каже, що війна закінчилася. Просто це для людей, які хочуть трохи розслабитися,

– підкреслила акторка.

Нагадаємо, прем'єра нового "Холостяка" відбудеться 30 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ. Головним героєм став бізнесмен Алекс Топольський. Більше про "Холостяка" та нові правила сезону дізнайтеся тут.