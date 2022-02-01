"Холостяк" 12 сезон: що Алекс Топольський публікує в інстаграмі
Джерело:24 канал
Бізнесмен Алекс Топольський шукатиме кохання на очах у всієї країни вже цієї весни. Відомо, що чоловік вже зробив свій вибір, тому тепер прихильники "Холостяка" нетерпляче чекають на телепрем'єру.
Чимала увага публіки прикута до особистої сторінки Алекса в інстаграмі. Зараз за його акаунтом стежать понад 28 тисяч користувачів мережі. Яким контентом 32-річний чоловік тішить шанувальників – дізнавайтеся далі.
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Новий "Холостяк" – Алекс Топольський: коротка біографія
- Народився і вчився у Львові.
- Після закінчення університету переїхав у США, щоб побудувати там кар'єру.
- Зараз "Холостяк" живе в Маямі, де й розвиває свій бізнес.
- Чоловік займається нерухомістю, заснував новинки у світі техніки – Phonetized. Це девайс, у якому поєднуються функції безпровідного зарядного пристрою та дезінфектора.
- Алекс обожнює фотографуватися та займатися спортом.
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Що Топольський публікує в інстаграмі
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена
Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена