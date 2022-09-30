"Холостяк" 12 сезон знову перенесли: у чому причина і коли відбудеться прем'єра

У п'ятницю, 30 вересня, мала б відбутися довгоочікувана прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк". Однак її знову перенесли. Цього разу через виробничі причини.

12 сезон "Холостяка" з Алексом Топольським мали б представити ще 4 березня, однак повномасштабна війна зруйнувала всі плани. Продюсери довго відтягували з поверненням шоу на екрани, а на початку місяця оголосили, що це відбудеться 30 вересня. Однак у день прем'єри все змінилося.

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12 сезон "Холостяка" знову перенесли

Ми переносимо прем'єру проєкту "Холостяк" з виробничих причин,

– оголосили в мережі.

Проте 12 сезон романтичного реаліті-шоу все ж покажуть восени. Команда проєкту обіцяє, що прем'єра відбудеться вже у жовтні. Точну дату оголосять згодом.

"Ваше улюблене романтичне реаліті обов'язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше", – йдеться в повідомленні.

Ми чуємо, любимо, поважаємо своїх глядачів. Та пишаємося нашими військовими. Скоро. Обов'язково,

– пообіцяв незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.

"Холостяк" 12 сезон перенесли на жовтень / Фото СТБ

Як на перенесення "Холостяка" реагують у мережі

Переважна більшість глядачів засмутилися, що 30 вересня "Холостяка" не покажуть, адже вони розраховували, що проєкт відволіче їх від сумних новин:

"Шкода, але ми зачекаємо";

"Так чекали, хотілося хоч якусь гарну передачу подивитися, підняти настрій";

"Це капець, хотілося хоть трішки відволіктися";

"Шкода. Люди гинуть кожен день, але не можна ж кожного дня сумувати. У мене від постійного негативу звідусіль психіка вже не та. Хочеться відволіктись і подивитись щось приємне";

"А я вже так налаштувалася";

"Так чекала сьогодні".

Однак є й ті, хто вважають, що з огляду на ракетний удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі, де загинуло 25 осіб, продюсери "Холостяка" вчинили правильно: