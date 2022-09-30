"Холостяк" 12 сезон знову перенесли: у чому причина і коли відбудеться прем'єра
Джерело:СТБ
У п'ятницю, 30 вересня, мала б відбутися довгоочікувана прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк". Однак її знову перенесли. Цього разу через виробничі причини.
12 сезон "Холостяка" з Алексом Топольським мали б представити ще 4 березня, однак повномасштабна війна зруйнувала всі плани. Продюсери довго відтягували з поверненням шоу на екрани, а на початку місяця оголосили, що це відбудеться 30 вересня. Однак у день прем'єри все змінилося.
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12 сезон "Холостяка" знову перенесли
Ми переносимо прем'єру проєкту "Холостяк" з виробничих причин,
– оголосили в мережі.
Проте 12 сезон романтичного реаліті-шоу все ж покажуть восени. Команда проєкту обіцяє, що прем'єра відбудеться вже у жовтні. Точну дату оголосять згодом.
"Ваше улюблене романтичне реаліті обов'язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше", – йдеться в повідомленні.
Ми чуємо, любимо, поважаємо своїх глядачів. Та пишаємося нашими військовими. Скоро. Обов'язково,
– пообіцяв незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.
"Холостяк" 12 сезон перенесли на жовтень / Фото СТБ
Як на перенесення "Холостяка" реагують у мережі
Переважна більшість глядачів засмутилися, що 30 вересня "Холостяка" не покажуть, адже вони розраховували, що проєкт відволіче їх від сумних новин:
- "Шкода, але ми зачекаємо";
- "Так чекали, хотілося хоч якусь гарну передачу подивитися, підняти настрій";
- "Це капець, хотілося хоть трішки відволіктися";
- "Шкода. Люди гинуть кожен день, але не можна ж кожного дня сумувати. У мене від постійного негативу звідусіль психіка вже не та. Хочеться відволіктись і подивитись щось приємне";
- "А я вже так налаштувалася";
- "Так чекала сьогодні".
Однак є й ті, хто вважають, що з огляду на ракетний удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі, де загинуло 25 осіб, продюсери "Холостяка" вчинили правильно:
- "Правильне рішення, як мінімум не сьогодні точно";
- "Дивлячись на сьогоднішні події, то справді добре, що перенесли";
- "Все правильно, зараз не час, скільки людей загинуло".