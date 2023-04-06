Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька після завершення проєкту обмежувалась короткими коментарями про дівчат і не вдавалась у деталі розриву з Топольським. Тепер же вона наважилась на довгу розмову й розповіла про ставлення до Саші Мудрої.

Дивіться також Лозовицька з "Холостяка" звинуватила Алекса в брехні та розповіла, як він просив її повернутися

Лозовицька про Мудру та її закиди

Саша Мудра після проєкту ділилась не надто позитивними коментарями про переможницю шоу й казала, що у Каті не було почуттів до Алекса. Ці закиди Лозовицька назвала захистом у відповідь на програш.

Це називається примітивне мислення. Вона таким чином захищається. Бо вона програла. Мені здається, у Мудрої були почуття до Алекса,

– поділилась дівчина.

Переможниця "Холостяка" не тримає зла на Сашу, бо розуміє її характер. "Ні, в мене немає негативу. Я розумію, що вона за людина. Це в моменті було неприємно, звісно. Це відчуття несправедливості, що на тебе наговорюють. Але нащо мені тримати якийсь негатив на неї. У неї свій шлях, у мене свій. Ми абсолютно різні, і не перетнемося більше. Вона мені як людина зрозуміла абсолютно".

Інтерв'ю з Катею Лозовицькою: дивіться відео онлайн

Що Мудра казала про Лозовицьку