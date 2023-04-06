Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька після завершення проєкту обмежувалась короткими коментарями про дівчат і не вдавалась у деталі розриву з Топольським. Тепер же вона наважилась на довгу розмову й розповіла про ставлення до Саші Мудрої.
Дивіться також Лозовицька з "Холостяка" звинуватила Алекса в брехні та розповіла, як він просив її повернутися
Лозовицька про Мудру та її закиди
Саша Мудра після проєкту ділилась не надто позитивними коментарями про переможницю шоу й казала, що у Каті не було почуттів до Алекса. Ці закиди Лозовицька назвала захистом у відповідь на програш.
Це називається примітивне мислення. Вона таким чином захищається. Бо вона програла. Мені здається, у Мудрої були почуття до Алекса,
– поділилась дівчина.
Переможниця "Холостяка" не тримає зла на Сашу, бо розуміє її характер. "Ні, в мене немає негативу. Я розумію, що вона за людина. Це в моменті було неприємно, звісно. Це відчуття несправедливості, що на тебе наговорюють. Але нащо мені тримати якийсь негатив на неї. У неї свій шлях, у мене свій. Ми абсолютно різні, і не перетнемося більше. Вона мені як людина зрозуміла абсолютно".
Інтерв'ю з Катею Лозовицькою: дивіться відео онлайн
Що Мудра казала про Лозовицьку
- Саша Мудра в одному з інтерв'ю розповіла, що для неї Катя Лозовицька – не розкрилась та не показала себе як особистість, бо стримувала емоції. Через це дівчина нібито була "нудною". Також, на думку фіналістки шоу, Катя поводилась так, щоб сподобатися глядачеві, водночас вона не відчувала кохання до Алекса.
- Лозовицька відреагувала на образи й зізналась, що їй це "не цікаво". Вона заявила, що не вважає доречним коментувати чужі почуття.