Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая после завершения проекта ограничивалась краткими комментариями о девушках и не вдавалась в детали разрыва с Топольским. Теперь же она решилась на долгий разговор и рассказала об отношении к Саше Мудрой.

Смотрите также Лозовицкая из "Холостяка" обвинила Алекса во лжи и рассказала, как он просил ее вернуться

Лозовицкая о Мудрой и ее упреках

Саша Мудра после проекта делилась не слишком положительными комментариями о победительнице шоу и говорила, что у Кати не было чувств к Алексу. Эти упреки Лозовицкая назвала защитой в ответ на проигрыш.

Это называется примитивное мышление. Она таким образом защищается. Потому что она проиграла. Мне кажется, у Мудрой были чувства к Алексу,

– поделилась девушка.

Победительница "Холостяка" не держит зла на Сашу, потому что понимает ее характер. "Нет, у меня нет негатива. Я понимаю, что она за человек. Это в моменте было неприятно, конечно. Это ощущение несправедливости, что на тебя наговаривают. Но зачем мне держать какой-то негатив на нее. У нее свой путь, у меня свой. Мы совершенно разные, и не пересечемся больше. Она мне как человек понятна абсолютно".

Интервью с Катей Лозовицкой: смотрите видео онлайн

Что Мудра говорила о Лозовицкой