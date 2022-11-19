Це вже занадто, – Аліна з "Холостяка" назвала суворе правило у шоу та розкритикувала Алекса

На телеекрани вийшов черговий епізод шоу "Холостяк". Одна з учасниць висловилась про головного героя та розповіла суворе правило в проєкті.

У 4 випуску "Холостяка" 12 сезон відбулися перші поцілунки між Алексом та учасницями. Про епізод висловилась одна з фавориток Аліна.

До слова Холостяк 12 сезон 4 випуск: перші поцілунки, гра "на слабо" і романтична ніч у замку

Аліна про "Холостяка"

Учасниця зізналась, що дивилась на Топольського як на чоловіка, з яким могло б скластися її життя. Бо прийшла на проєкт за коханням. Але у відповідь не отримала те, чого хотіла

Балачки з іншими дівчатами про якісь нісенітниці? Вислуховування бруду, що ллється з усіх сторін? Поцілунки на побаченнях, що були ніби зі "спортивного інтересу" у боротьбі за першість серед інших, а не прояв ніжності, ласки й любові, як зі сторони чоловіка, так і дівчини,

– висловилась Аліна.

Дівчина назвала головного героя "чоловіком, рішення якого не збігаються з його словами". Вона додала, що він майже з кожною дівчиною йшов на тактильний зв'язок та інтим. Аліна зізналась, що не зрозуміла, куди поділась його неприступність, повага до себе й дівчат: "Впевнена, що кожна з нас відчувала, що це вже занадто… Але не кожна була готова сказати – Ні, годі! Бо вже почала цю гру. Але ж це зовсім не гра. Це справжнє життя".

Учасниця підсумувала, що чекає індивідуального побачення, щоб розібратися у всьому.

Суворе правило шоу

Аліна в інстаграм-сторіз також відповіла на запитання, чи можуть учасниці під час проєкту користуватися телефоном.

Телефони були лише в редакторів. Ми мали можливість телефонувати рідним раз на тиждень (якщо все добре). Розмова з рідними лише у присутності редакторів,

– поділилась Аліна.



Аліна про правило шоу / Фото з інстаграм-сторіз