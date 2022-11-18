Алекс Топольський чесно зізнався, навіщо пішов на проєкт "Холостяк"

"Холостяк" Алекс Топольський відверто розповів, чому вирішив взяти участь у проєкті. За його словами, в Америці йому дуже не вистачало почуттів та емоцій.

Головний герой романтичного реаліті-шоу Алекс Топольський розповів про його участь у проєкті. Він заявив, заради чого прийшов на "Холостяк".

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Чому Алекс Топольський прийшов на шоу

Одразу розвію чиїсь, можливо, думки – то не заради піару. Мені взагалі до соціальних мереж тоді було байдуже. Я розвивав свої сторінки, але пости робив дуже рідко,

– спростував звинувачення "Холостяк".

Алекс поділився, що під час життя в Америці він мав можливість розбудовувати бізнес, але далеко не стосунки. Тож йому бракувало почуттів.

"Основний мотив – мені не вистачало справжніх емоцій і відчуттів. Мені дійсно хотілось закохатися. Я проживав у Маямі. Це місто добре для бізнесу, має класну інфраструктуру, але для створення стосунків, романтики й сім’ї – це повний антидот. До того ж з американками складно в цьому плані. Відчувається різний менталітет. Ми дуже різні. І в них інше бачення того, як будувати стосунки".



Алекс Топольський / Фото з інстаграму "Холостяка"

Алекс Топольський зауважив, що не вірить в думку, що кохання не можна знайти на шоу. "Насправді немає різниці, де ти зустрінеш кохання свого життя. З дівчиною, з якою колись ми довго зустрічалися, познайомилися у нічному клубі. Здавалося б, місце для знайомств не найкраще. Але так трапилося. Тому немає правил на рахунок того, де знайомитися".

Цікаво, що учасниці 12 проєкту розповідали про Алекса Топольського не надто приємні історії: