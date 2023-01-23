"Одружуйся зі своїм бізнесом": на Алекса Топольського обрушилися з критикою – він відповів

Після завершення проєкту "Холостяк" головного героя Алекса Топольського засипали критикою. Він вирішив відповісти на хейт та пояснив усі свої рішення, які робив на шоу.

Офіційно завершився 12 сезон "Холостяка" – днями відбулося шоу, в якому стало відомо про долі героїв після проєкту. На тлі зізнань Алекса та його обраниці про те, що вони розійшлись, глядачі розкритикували чоловіка за неправильний вибір.

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Алекс відповів на хейт

На своїй сторінці Топольський зізнався й показав безліч коментарів і повідомлень з порадами від інших людей. "Ти взагалі не готовий до стосунків. Яка тобі родина? Одружуйся зі своїм бізнесом, у тебе взагалі тільки одне в голові", – писав/ла один з глядачів/глядачка.

За ці дні я прочитав величезну кількість коментарів, кого мені потрібно було обрати, що я зробив неправильний вибір, з ким мені потрібно було помиритися і так далі. Перекладаю простою мовою: Алекс, ти повний ідіот, я знаю, як тобі краще жити, і кого любити. Але закоханість – це хімія,

– вважає "Холостяк"

Алекс поділився, що він робить все так, як відчуває у певний момент. Тому люди можуть і далі його засуджувати, хоч він приймав рішення у реаліті-шоу серцем, а не розумом чи прагматичністю.

"Адже ми не бачимо того, що відбувається між людьми за кадром. Ми часто приймаємо чийсь бік, не зваживши факти, не дізнавшись реальну картину. Завжди будуть ті, кому ви не подобаєтесь, хто знає, як вам треба жити, ким працювати, коли одружуватися. Мені це все нагадує мем про бабусь біля під'їзду. Щирі та прямолінійні люди не завжди приємні, їхня думка може відрізнятися від загальної. Але тут або ваше життя подобатиметься вам, або ви завжди підлаштовуватиметеся під інших".

Слухайте себе, ніхто крім вас не знає, як вам краще. І взагалі, досить цієї драми! Головне, щоб в Україні настала перемога і мир. Це зараз найголовніше,

– підсумував Топольський.

Алекс Топольський відповів на хейт / Фото з інстаграм-сторіз

Як завершився "Холостяк-12"