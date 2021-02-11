Холостяк 11 сезон: які жінки подобаються Михайлу Заливаці та що він очікує від проєкту

Вже 5 березня відбудеться прем'єра 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако розповів, які дівчата йому подобається та що він чекає від проєкту. Чоловік впевнений, що на "Холостяку" зустріне ту жінку, з якою побудує сім'ю.

11 сезон "Холостяка" стартує вже через декілька тижнів. Напередодні організатори знайомлять глядачів з Михайлом Заливакою. Саме за його серце дівчата боротимуться вже з 5 березня. Думки головного "Холостяка" країни щодо різних складових життя – читайте далі.

Читайте також Холостяк 11 сезон: біографія Михайла Заливаки та 20 цікавих фактів з його життя

Думки "Холостяка" про різні моменти з життя

Про проєкт "Холостяк"

"Це класний проєкт, у якому детально можна вивчити взаємини між чоловіком і жінкою. Досі я не показував на всю країну свої почуття. Та мене не бентежить, що я можу бути закоханим або чуттєвим", – поділився Михайло та зізнався, що вірить в те, що зможу зустріти своє кохання на "Холостяку".

Про домашніх тварин

"У мене були рибки, хом'яки, папуги, щури, собаки і коти. Зараз у мене 2 коти. Я не уявляю свого життя без домашніх улюбленців. Ніяк", – зізнався чоловік.

Про спорт

"Ще з дитинства я полюбив спорт. Займався і важкою атлетикою, і гімнастикою. Був період, коли я зламав спину. Тоді 2 місяці лише лежав. Потім вчився заново ходити", – поділився Заливако.

Про дівчат

"Для мене не важливо, щоб дівчина була спортсменкою. Проте хотілося б, щоб вона розуміла, що спорт – це круто. Також жінка має бути особистістю. Вона має розуміти, що виділяються не ті особистості, які мають своєрідну професію або елегантно одягнені. Насамперед важливо, як дівчина проявляє себе, як говорить, як мислить", – розповів "Холостяк".

Про стосунки

"Лаятися матом в стосунках – це катастрофа. Якщо говорити про кохання, то в це слово я вкладаю дуже багато. Тому казав його лише один раз. Це дуже серйозно", – зізнався Михайло.