Холостяк 11 сезон: Розалі прокоментувала фінал проєкту

У п'ятницю, 21 травня, відбувся довгоочікуваний фінал 11 сезону проєкту "Холостяк". У 12 випуску Михайло Заливако оголосив, що готовий будувати стосунки з Анною Богдан. Так, Розалі, яка встигла закохатися в бізнесмена, попрощалася з ним назавжди і прокоментувала його фінальний вибір.

За понад два місяці Розалі встигла стати фавориткою тисяч глядачів 11 сезону шоу "Холостяк". Однак серце головного героя Михайла Заливаки належить іншій – Анні Богдан. Почуття співачки залишилися нерозділеними. Як вона відреагувала на рішення головного героя – читайте далі.

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Розалі прокоментувала фінал проєкту

З Києва до Дубаї Розалі так і не полетіла. Михайло Заливако попрощався з нею в столиці після того, як зрозумів – в їхній історії більше дружби, аніж почуттів. Несподіване прощання стало справжнім шоком для дівчини, яка не знала про повернення Юлі "Зайки". На особистій сторінці в інстаграмі вона прокоментувала фінал "Холостяка".

Розалі зізналася, що з самого дитинства розчаровувалася в чоловіках – спочатку в батькові, який так і не повернувся до родини в Україну, тоді в героєві серіалу, який "любив, любив і вилюбив". Через постійні сумніви не склалися її перші стосунки.

"Я так боялася, що і він мене підведе, зникне з дурним виправданням, що відштовхнула його. І нікого до себе не підпускала довгі роки", – пригадала Розалі.

Казка на Холостяку не трапилася, не happy end. Мій розум і логіка після повторювали: "Розалі, любові немає – досить вірити в діда Валентина". Адже весь попередній досвід говорить тільки про одне – чоловіки схильні підводити тебе в найнесподіваніші моменти",

– написала Розалі.

Попри чергове розчарування на "Холостяку" дівчина впевнена, що рано чи пізно знайде справжнє кохання – надійного чоловіка, поряд з яким не буде сумніватися. Їхня казка обов'язково завершиться щасливо.

"Я вірю, що ми дуже скоро знайдемо одне одного – мій єдиний чоловік. І наша зустріч буде варта кожної помилки, кожної пролитої сльози, кожного розчарування", – заявила Розалі.