"Холостячка" Злата Огнєвіч зізналася, чи знайшла кохання на проєкті

Головна героїня 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналася, що на проєкті знайшла своє кохання. Виявляється, дівчина закохалася ще на першій вечірці.

Довгоочікувана прем'єра "Холостячки" відбулася 17 вересня. Мільйони глядачів спостерігали за знайомством Злати з чоловіками, які претендують на її серце. Однак не всім учасникам вдалося підкорити жінку.

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Злата Огнєвіч про кохання на "Холостячці"

Злата Огнєвіч довго думала, чи погоджуватися на проєкт. Врешті вона все-таки вирішила залишити минуле та відкритися для чогось нового, розпочати прекрасний етап у житті.

На перші вечірці вона познайомилася з 25 чоловіками, які всіляко намагалися привернути до себе увагу. Та в дівчини є власні погляди на те, яким має бути ідеальний чоловік.

Мене відразу підкуповують інтелект і почуття гумору. Хочу, щоб з моїм чоловіком було про що посміятися. А також, щоб були такі душевні речі, як любов до дітей, до сім'ї,

– розповіла "Холостячка".

Злата зізналася, що на проєкті їй вдалося знайти своє кохання. Виявилося, що зірка закохана ще з першого дня зйомок.