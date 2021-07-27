"Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, що її популярність лякала чоловіків

Українська співачка та героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч дала нове інтерв'ю перед запуском нового сезону шоу. Вона розповіла про те, які риси шукає в чоловікові та чому бойфренди лякалися її успішності.

Відома українська співачка та героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч продовжує ділитися своїми вподобаннями перед початком другого сезону шоу. Найперше вона розповіла, що не шукає ідеального чоловіка. Навпаки, зірці важливо, щоб у її обранця була жага до життя.

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Якого чоловіка шукає Злата Огнєвіч

Виконавиця поділилась, що їй подобаються чоловіки, які ведуть активний спосіб життя та люблять подорожі. Також зірці імпонують інтелектуали з почуттям гумору. Злата Огнєвіч розповіла і про те, що не подобається в чоловіках.

Мені не подобаються самозакохані чоловіки. Ось цю рису характеру (я назвала б її вадою) я не змогла б прийняти. І якщо він буде вживати якісь наркотики, то це теж мені не близько. Все інше можна прийняти,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що з нею часто не хотіли мати стосунки через популярність та успішність. Тому Огнєвіч важливо, щоб до її кар'єри ставилися з повагою: "Я стикалася з тими моментами, коли мій хлопець просто сказав мені: "Знаєш, я так подумав, ми не зможемо з тобою зустрічатися, бо будуть казати, що це хлопець Злати Огнєвіч!".

Я думаю, що все це маячня. Бо якщо людина самодостатня, успішна, сильна, то він не буде перейматися такою темою, що він мій хлопець,

– додала артистка.

"Холостячка" розповіла про колишнього бойфренда, який казав, що не буде миритися з її кар'єрою. Він заявляв, що в зірки будуть шанувальники та залицяльники.

"А він хоче, щоб я належала тільки йому. Я вважаю, що це якийсь людський егоїзм. Це навіть не про стосунки. Як одна людина може належати іншій? Я не річ. Я жива особистість. Я не можу нікому належати взагалі", – розповіла Злата.

Злата Огнєвіч шукатиме своє кохання під прицілом камер, адже наважилась на участь у проєкті "Холостяк". Вона вже показала перші фото з вечірки та запевнила, що сезон буде "гарячим". Найперший чоловік, з яким познайомилась артистка, задав високу планку, а інший навіть здійснив її дитячу мрію.