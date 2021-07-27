Відома українська співачка та героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч продовжує ділитися своїми вподобаннями перед початком другого сезону шоу. Найперше вона розповіла, що не шукає ідеального чоловіка. Навпаки, зірці важливо, щоб у її обранця була жага до життя.

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Якого чоловіка шукає Злата Огнєвіч

Виконавиця поділилась, що їй подобаються чоловіки, які ведуть активний спосіб життя та люблять подорожі. Також зірці імпонують інтелектуали з почуттям гумору. Злата Огнєвіч розповіла і про те, що не подобається в чоловіках.

Мені не подобаються самозакохані чоловіки. Ось цю рису характеру (я назвала б її вадою) я не змогла б прийняти. І якщо він буде вживати якісь наркотики, то це теж мені не близько. Все інше можна прийняти,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що з нею часто не хотіли мати стосунки через популярність та успішність. Тому Огнєвіч важливо, щоб до її кар'єри ставилися з повагою: "Я стикалася з тими моментами, коли мій хлопець просто сказав мені: "Знаєш, я так подумав, ми не зможемо з тобою зустрічатися, бо будуть казати, що це хлопець Злати Огнєвіч!".

Я думаю, що все це маячня. Бо якщо людина самодостатня, успішна, сильна, то він не буде перейматися такою темою, що він мій хлопець,

– додала артистка.

"Холостячка" розповіла про колишнього бойфренда, який казав, що не буде миритися з її кар'єрою. Він заявляв, що в зірки будуть шанувальники та залицяльники.

"А він хоче, щоб я належала тільки йому. Я вважаю, що це якийсь людський егоїзм. Це навіть не про стосунки. Як одна людина може належати іншій? Я не річ. Я жива особистість. Я не можу нікому належати взагалі", – розповіла Злата.

Злата Огнєвіч шукатиме своє кохання під прицілом камер, адже наважилась на участь у проєкті "Холостяк". Вона вже показала перші фото з вечірки та запевнила, що сезон буде "гарячим". Найперший чоловік, з яким познайомилась артистка, задав високу планку, а інший навіть здійснив її дитячу мрію.