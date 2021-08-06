Переслідування фанатів і побачення: "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на 20 цікавих запитань

Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею 2 сезону шоу "Холостячка". Артистка розповіла про вподобання в їжі, зізналася, що колись її переслідували фанати.

Та це не всі подробиці, які розсекретила виконавиця. На які ще різні та водночас провокативні запитання – дізнавайтеся далі.

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Одкровення "Холостячки" Злати Огнєвіч

​​У прокиданні Злата є совою.

На вечерю вона полюбляє ласувати пастою.

Серед напоїв обожнює ласувати солодкою кавою.

Улюблені квіти співачки – орхідеї.

Огнєвіч любить солодощі. Особливо їй подобається соковита пахлава, яка тане в роті.

Відпочивати Злата прагне разом із друзями. Їй дуже сподобалася вечірка на Балі в клубі "Лаффовела": "Це була найкраща вечірка року в моєму житті".

Відпустку артистка обожнює проводити в місцевості, де є гори та море.

У вільний час вона радше почитає книгу, аніж подивиться фільм.

Злата любить серіали. Нещодавно вона переглянула "Тінь та кістка" на Netflix.

"Холостячка" мріє про будинок.

Огнєвіч подобається поєднання джинсів і сукні, тому в її гардеробі є джинсова сукня.

Образи зазвичай вона довершує взуттям на підборах, а не кросівками.

Златі подобається, коли вечерю готує чоловік, це дуже сексуально. Сама ж любить готувати лише пасту.

Зірку переслідували фанати. Один із них навіть розсекретив, де вона живе, і напав на неї вночі: "Це був маніяк, який переслідував мене 2 роки. Зараз про нього нічого не чути. Один з українських телеканалів зняв про нього сюжет, де чоловік заявив: "Так, я казав, що хочу її вбити, але лише пожартував. Насправді я ніколи їй не загрожував би".

Співачка поділилася, що ніколи не тікала з побачення: "Я просто починала погано поводитися. Після цього хлопець мені не дзвонив, не писав. Він розумів, що я не та людина, з якою він хоче зустрічатися".

Знаменитість купувала одяг на розмір менший, щоб схуднути та одягти його.