Переслідування фанатів і побачення: "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на 20 цікавих запитань
6 серпня 2021 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:СТБ
Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею 2 сезону шоу "Холостячка". Артистка розповіла про вподобання в їжі, зізналася, що колись її переслідували фанати.
Та це не всі подробиці, які розсекретила виконавиця. На які ще різні та водночас провокативні запитання – дізнавайтеся далі.
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Одкровення "Холостячки" Злати Огнєвіч
- У прокиданні Злата є совою.
- На вечерю вона полюбляє ласувати пастою.
- Серед напоїв обожнює ласувати солодкою кавою.
- Улюблені квіти співачки – орхідеї.
- Огнєвіч любить солодощі. Особливо їй подобається соковита пахлава, яка тане в роті.
- Відпочивати Злата прагне разом із друзями. Їй дуже сподобалася вечірка на Балі в клубі "Лаффовела": "Це була найкраща вечірка року в моєму житті".
- Відпустку артистка обожнює проводити в місцевості, де є гори та море.
- У вільний час вона радше почитає книгу, аніж подивиться фільм.
- Злата любить серіали. Нещодавно вона переглянула "Тінь та кістка" на Netflix.
- "Холостячка" мріє про будинок.
- Огнєвіч подобається поєднання джинсів і сукні, тому в її гардеробі є джинсова сукня.
- Образи зазвичай вона довершує взуттям на підборах, а не кросівками.
- Златі подобається, коли вечерю готує чоловік, це дуже сексуально. Сама ж любить готувати лише пасту.
- Зірку переслідували фанати. Один із них навіть розсекретив, де вона живе, і напав на неї вночі: "Це був маніяк, який переслідував мене 2 роки. Зараз про нього нічого не чути. Один з українських телеканалів зняв про нього сюжет, де чоловік заявив: "Так, я казав, що хочу її вбити, але лише пожартував. Насправді я ніколи їй не загрожував би".
- Співачка поділилася, що ніколи не тікала з побачення: "Я просто починала погано поводитися. Після цього хлопець мені не дзвонив, не писав. Він розумів, що я не та людина, з якою він хоче зустрічатися".
- Знаменитість купувала одяг на розмір менший, щоб схуднути та одягти його.
- Злата ніколи не лягає спати, не змивши макіяж. Для неї це табу. Артистка виросла в Криму і ще в юності, коли приходила додому з дискотеки, мама змушувала змивати косметику.
- Огнєвіч дуже сильна особистість. Це вважає своєю суперсилою. А також хоче, що в добі було 36 годин.
- "Є що згадати, але небагато розповісти", – так вона описує своє життя.