"Холостячка" Злата Огнєвіч показала сміливий образ у самому подовженому жакеті

Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч з'явиться на пост-шоу 11 сезону проєкту "Холостяк". Для публічного виходу співачка обрала розкішний аутфіт – подовжений жакет. Перед камерами вона сміливо оголила стрункі ніжки.

Очевидно, головна інтрига спеціального випуску "Холостяк. Життя після проєкту" – чи залишилися разом головний герой Михайло Заливако з переможницею Анною Богдан. Однак гостею пост-шоу стане й Злата Огнєвіч, яка розкриє багато ексклюзивів нового сезону "Холостячки". Для зйомок, які відбулися напередодні, артистка обрала ефектне вбрання.

До теми Слава Камінська з'явилася в образі нареченої на світському заході: ефектні фото

Сміливий образ Злати Огнєвіч

Перед десятками камер співачка з'явилася в спокусливому жіночному аутфіті. Вона одягла класичний подовжений жакет чорного кольору, оздоблений золотистими ланцюжками та бахромою. Тендітну талію Злата Огнєвіч підкреслила шкіряним ременем від бренду Gucci.

Злата Огнєвіч у подовженому піджаку / Фото з інстаграму "Холостячки"

"Холостячка" не підібрала низ, тому сміливо хизувалася підтягнутими ніжками у вбранні довжини міні. Під стильний жакет вона одягла лише елегантне атласне боді без бретелей, яке засвітила завдяки глибокому декольте. Злата Огнєвіч знімалася у витончених нюдових босоніжках на високих підборах.

Фінальними елементами образу нової "Холостячки" стали лаконічний золотий ланцюжок та об'ємна укладка. Легким макіяжем стилісти проєкту підкреслили й без того фантастичну зовнішність Огнєвіч.

Злата Огнєвіч з Григорієм Решетником / Фото з інстаграму "Холостячки"