Холостячка 2 сезон 4 випуск: драматичне прощання та гарячий танець від Злати Огнєвіч

Упродовж останніх чотирьох тижнів уся країна спостерігає, як зароджуються почуття нової "Холостячки" Злати Огнєвіч. До четвертого випуску 2 сезону романтичного реаліті-шоу дійшли 12 чоловіків. Кому з них вдалось завоювати симпатію головної героїні, а хто розкрився з несподіваного боку – дізнавайтеся далі.

У 4 випуску проєкту "Холостячка", який відбувся 8 жовтня, Злата Огнєвіч побувала на трьох казкових побаченнях з п'ятьма чоловіками та вечірці в стилі кабаре. Як це було, розповідаємо нижче.

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Побачення Злати Огнєвіч з Олександром

З поліціянтом "Холостячка" не бачилася цілий тиждень, адже він був змушений повернутися в Кременчук для виконання особливого завдання. Його не було на церемонії троянд, тому у відеоповідомленні він запросив Злату на індивідуальне побачення. Олександр вирішив наочно показав їй свою роботу.

Спочатку співачці здалось, що вони віддалились. Однак, як тільки чоловік став демонструвати прийоми самооборони, дистанція між ними скоротилась. Злата Огнєвіч відкрилась поліціянту – розповіла, як два роки тому біля під'їзду на неї напав фанат.

Опісля "Холостячка" й Олександр взялись за патрулювання міста. Їм надійшов виклик – затримання в ресторані, звичайно ж, бутафорне. Завдяки цій постанові головна героїня зрозуміла, що не змогла б звикнути до такої роботи обранця.

Я буду жити в постійному страху. Мені буде складно втримувати це морально. Я б не хотіла таких стосунків,

– несподівано заявила Злата Огнєвіч.

На завершення динамічного дня Олександр влаштував романтичну вечерю. Він підготувався – роздрукував фото Злати з соціальних мереж, аби краще зрозуміти її емоції. Їхнє спілкування видалось душевним – "Холостячка" зізналась, що скучила, і вручила бутоньєрку!

Побачення Злати Огнєвіч з Олександром / Фото з інстаграму проєкту "Холостячка"

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Побачення "Холостячки" з Романом і Васко

У 4 випуску Злата Огнєвіч запросила на парне побачення психолога Романа й тенісиста Васко. Утрьох вони відправились у театр тіней, де для них вигадали драматичну постановку. За сюжетом, пара прийшла на вечерю в ресторан. Оскільки чоловік постійно відволікався на роботу, його дівчина познайомилась з музикантом. На роль кар'єриста Злата обрала Васко, а Роман перевтілився у романтичного героя.

Тенісист всіляко проявляв ініціативу, однак "хімія" у Злати виникала з Романом.

З Ромою мені було комфортніше танцювати, ніж з Васко. Він мені подобається,

– зізналась "Холостячка".

Васко й Роман на парному побаченні зі Златою Огнєвіч / Фото СТБ

Васко й Роман на парному побаченні зі Златою Огнєвіч / Фото СТБ

За вечерею головна героїня дізналась про сімейну драму Романа. Тет-а-тет він поділився, що, коли йому було рік, мама опинилась в інвалідному візку. Так, його виховували батько й мачуха. Ця історія зворушила Злату Огнєвіч, однак учасник "Холостячки" здався їй нерішучим.

На індивідуальному спілкуванні Васко прочитав вірш, який написав спеціально для співачки. Він також зізнався, що заради неї готовий переїхати до Києва.

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Побачення Злати Огнєвіч з Богданом і Максом

Ця зустріч мала б бути індивідуальною – лише з Богданом. Однак завдяки відеозверненню Макс отримав можливість приєднатися до будь-якого побачення. Звичайно ж, він не проґавив свій шанс. Злату Огнєвіч це приємно вразило.

Богдан і Максим на побаченні зі Златою Огнєвіч / Фото з інстаграму проєкту "Холостячка"

Утрьох вони покаталися на гідрофойлах. Першим компанію "Холостячці" склав Максим. Він проявив себе як справжній чоловік – віддав свою дошку, коли дівчина звалилась у воду. Тоді як Богдан проігнорував зірку в момент паніки – пролетів повз на гідрофойлі.

Далі Максим запросив Злату на індивідуальне спілкування, де нагодував екзотичними фруктами. Разом вони відповідали на особисті запитання, які їх зблизили.

Атмосфера на побаченні була напруженою. Богдан зізнався, що його дратує конкуренція на проєкті та лицемірство, зокрема Романа Свечкоренка. Натомість Макс толерантно відгукувався про учасників.

Вечірка в кабаре

У підсумку, Злата Огнєвіч, а. На її думку, чоловік сконцентрований на собі, а не на ній.

На початку тижня "Холостячка" запросила учасників на вечірку в стилі кабаре, на якій вони мали б продемонструвати свої таланти. Усе розпочалося з вистави театру тіней, котру Злата показала з Васко та Романом. На завершення постановки вона вручила обіцяну бутоньєрку, яка дісталась Роману.

Вечірка в кабаре / Фото СТБ

Андрій Хвєткєвіч проявив себе першим – влаштував Златі Огнєвіч сеанс з картами таро;

Наступними на сцену вийшли Олександр Борзенко і Дмитро Шевченко з екстремальною постановкою, як з бойовика.

Андрій Задворний підготував стендап – поглузував над Златою і конкурентами (найбільше перепало Олександру Борзенку).

Олег Плахотнюк перевтілився в Елвіса Преслі.

Роман Васильєв заспівав зі Златою Огнєвіч її пісню "Солодка кара".

Максим Тарапата заговорив китайською і написав романтичний ієрогліф.

Вінченцо Дулепа підтягувався на турніках.

Влад Ясько став Джимом Керрі з фільму "Маска". Ба більше, він намалював портрет "Холостячки", який вразив як її, так і інших учасників. Ефектним номером він заслужив індивідуальне спілкування зі Златою.

Злата Огнєвіч і Влад на вечірці в кабаре / Фото з інстаграму проєкту "Холостячка"

На завершення Злата Огнєвіч показала гарячий танець. Її сексуальність ошелешила всіх чоловіків.

Натомість "Холостячці" найбільше сподобалася "прожарка" від Андрія Задворного. Саме він отримав бутоньєрку й шанс організувати індивідуальне побачення.

Гарячий танець Злати Огнєвіч на вечірці в кабаре / Фото СТБ

Гарячий танець Злати Огнєвіч на вечірці в кабаре / Фото СТБ

Церемонія троянд

Упродовж 4 випуску "Холостячка" вручила бутоньєрки кільком учасникам – Олександру, Максиму, Роману та Андрію. Цій четвірці не довелось нервувати на церемонії троянд.

Фатальною вона стала для Васко Младєнова. Саме з ним Злата Огнєвіч попрощалась назавжди. Так, боротьбу за її серце продовжили 10 чоловіків.