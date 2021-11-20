"Холостячка" 2 сезон 10 випуск: як пройшло знайомство Злати з батьками чоловіків

На серце головної героїні Злати Огнєвіч претендують четверо чоловіків. На 10 тижні учасники познайомили "Холостячку" зі своїми рідними. Вона мала можливість побачити, як вони поводяться в колі сім'ї. Як пройшли дні Злати в родинах чоловіків – дізнавайтеся в матеріалі.

Минулого тижня "Холостячка" не змогла зробити вибір та не попрощалася з жодним з чоловіків. Однак фінал реаліті-шоу зовсім близько й лише один учасник зможе продовжити love story зі Златою після проєкту. Хто зблизився з нею, а з ким Огнєвіч попрощалася назавжди у 10 випуску, який транслювали на телеканалі СТБ, – читайте далі.

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Знайомство з родиною Андрія Хвєткєвіча

На побаченні в луна-парку Андрій пообіцяв Злати навчити її керувати автомобілем. Тому їхнє побачення розпочалося з уроку водіння. "Холостячці" такий жест з боку чоловіка дуже сподобався, адже вона справді хоче навчитися цій справі. Андрій був дуже терпеливим і спокійним, що неабияк сподобалося Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму шоу

Згодом чоловік повіз Злату на знайомство з мамою Іриною та братом Дмитром. Під час розмови в автомобілі Андрій вирішив поговорити з дівчиною на тему її статусу у фейсбуці, де зазначено, що вона перебуває "у вільних стосунках". Однак Огнєвіч зазначила, що акаунт вона створювала дуже давно й тоді її знання з англійської мови, з якої вона перекладала цей статус, були на недостатньому рівні, тому й некоректно переклала.

Мама та брат Андрія були дуже щасливі бачити їх, що приємно вразило обох. Сім'я Хвєткєвіча придумала неординарний день для "Холостячки" – скалолазання. Це неабияк приголомшило Злату, адже вона обожнює екстрим, гори. Чоловік постійно підтримував маму та Злату, що показувало його трепетне ставлення до рідних.

Вона підкорила мене з першої хвилин. Сильна, вольова жінка. У ній є всі риси, які я б хотіла бачити у своїй майбутній свекрусі,

– сказала "Холостячка" про Ірину.



Андрій Хвєткєвіч / Фото з інстаграму шоу

Також мама Андрія приготувала для синів і Злати пікнік. Ірина пригостила їх власними консерваціями, а також показала "Холостячці" сімейний вишиваний рушник: "Хочу передати його вам, щоб ви удвох стали на нього. Вже чекаю цього моменту".

Мама Андрія поділилася зі Златою, що дуже хоче щастя для сина, тому попросила її не робити йому боляче. Дмитро ж зазначив, що рідко бачив брата таким радісним. Однак в розмові з Огнєвіч брат Хвєткєвіча ставив провокативні питання й не всі відповіді здалися йому щирими. Під час особистої розмови Злати та Андрія під час заходу сонця чоловік зізнався у закоханості і ніжно поцілував "Холостячку".

Знайомство з родиною Максима Тарапати

Максим вирішив познайомити Злату не лише з батьками, а й зі всією великою сім'єю. Знайомство запланували в будинку дядька Тарапати, де вони завжди збираються родиною. "Холостячка" зізналася, що поруч із Максимом відчуває себе захищеною. Питання від сім'ї на адресу Огнєвіч були дуже провокативними, однак вона не розгублювалася й відповідала щиро.

Дядько Максима – Микола запросив Злату на спільне приготування основної страви. "Холостячка" була готова до різних запитань. Чоловік сумнівається, що вдасться поєднувати кар'єру артистки та сімейне життя. Однак Огнєвіч переконана, що в неї все вийде.



Злата Огнєвіч і дядько Максима Тарапати / Фото з інстаграму шоу

Мама Тарапати – Олена розповіла, що вже давно слідкує за творчістю Злати й дуже щаслива, що її син будує стосунки з нею. Але боїться, щоб йому не було боляче. Їхнє спілкування було дуже душевним, теплим.

На розмову з Огнєвіч відправилися також сестри Максима. Вони прагнуть, щоб в брата була гідна дівчина. Олександра розпитувала "Холостячку" про те, як вона ставиться до фінансів у сім'ї, шлюбний контракт. Та Злата наголосила, що вона насамперед думає про кохання, дітей, але не про вигоду.

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Під час сімейної розмови Злата дізналася, що Максим досі спілкується з колишньою дівчиною, оскільки вони партнери по бізнесу. Після дня вдома Тарапата підготував для "Холостячки" сюрприз, однак дорогою трапилася незначна ДТП. Відшкодувавши пошкодження, Максим привіз дівчину на пляж, де вони переглянули особливий фільм з їхніми дитячими фотографіями. Також вони поговорили про шлюбний контракт. Огнєвіч зізналася, що тепер вона задумалася над тим, щоб у майбутньому створити його. Максим вкотре розповів красуні про свої почуття.

Знайомство з родиною Андрія Задворного

Андрій запросив Злату в рідне місто, де востаннє був 2 роки тому. Знайомство було дуже хвилюючим. "Холостячка" зауважила, що Задворний має тепліші стосунки з мамою, аніж з татом. Батько Андрія поділився, що син рідко приїжджає додому. Це засмутило Огнєвіч, оскільки вона хочеться, щоб її обранець частіше бачився з рідними.

Мама Андрія розповіла чимало цікавих подробиць про його характер, стосунки в сім'ї. Оскільки тато учасника був військовим, то мало часу проводив з сином, вихованням займалася саме мама. Оскільки жінка вміє грати на акордеоні, то зіграла для сина та Злати. Спілкування було душевним, з жартами.

Задворний запропонував, щоб Злата та мама поїхали на дачу. Між жінками відбулася відверта розмова. Виявилося, що Андрієві постійно потрібно про все нагадувати, він не зібраний. Батько ж зізнався, боляче через те, що в сина досі немає люблячої дружини. Він розповів Златі, що про розлучення з колишньою дружиною Задворний розповів батькам через рік. Також чоловік попросив Огнєвіч трішки повпливати на Андрія, щоб він частіше бував вдома.

Батькам потрібно приділяти більше часу, ніж ми звикли. Раніше вони піклувалися про нас, тепер має бути навпаки,

– наголосила "Холостячка".

Мама подарувала Златі багато турботи, уваги. Вона є справжньою берегинею домашнього вогнища. І після зворушливого дня з батьками Андрій запросив дівчину на водну прогулянку. Вони приїхали на парусну яхту й здійснилася одна з маленьких мрій "Холостячки". А також Задворний подарував Златі компас з гравіюванням "Здесь и сейчас".

Знайомство з родиною Дмитра Шевченка

Чоловік запросив Злату в Олександрію, де живуть батьки. Спершу Дмитро і Злата прогулялися містом, згадали дитинство, адже батько Огнєвіч родом з цього міста. "Холостячка" хвилювалася перед зустріччю з батьками, адже мама Дмитра була скептично налаштована щодо його участі в реаліті-шоу.

Початок дня з сім'єю Дмитра був напруженим, тому Злата вирішила взяти ситуацію у свої руки та розпочала спілкування. Розмова з мамою показала Огнєвіч, що для чоловіка головне – родина. "Холостячка" була готова до провокативних запитань з боку батьків, але насправді діалоги були дуже спокійними, приємними.



Злата Огнєвіч / Фото СТБ

Злата зізналася, що їй дуже подобається Дмитро. Артем – брат Шевченка зауважив, що він все-таки закоханий в "Холостячку". Мама Дмитра зауважила, що він закритий. Однак це не означає, що ображається, просто така особливість, з якою потрібно змиритися.

Вона справді хоче змінити пріоритети в житті, хоче дитину. Я також хочу внуків,

– поділилася мама.

Після зустрічі з батьками Дмитро запросив дівчину на дах, де приготував романтичну вечерю. В дитинстві він проводив у цьому місці багато часу. Удвох вони поринули в дитинство, згадали яскраві моменти.

Церемонія троянд

Цього тижня бутоньєрку отримали троє чоловіків: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Максим Тарапата. Андрія Хвєткєвіча "Холостячка" вирішила відпустити, оскільки не може відповісти на його почуття взаємністю.



Учасники "Холостячки" / Фото з інстаграму шоу