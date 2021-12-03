"Холостячка" 2 сезон: історії кохання Злати Огнєвіч з фіналістами проєкту

Вже сьогодні, 3 грудня, відбудеться фінал 2 сезону "Холостячки". Перед найважливішим рішенням Злати Огнєвіч читайте, як розвивалися її стосунки з кожним фіналістом.

Вся країна, затамувавши подих, чекає, коли Злата Огнєвіч оголосить свій фінальний вибір. До телевізійного фіналу залишилися лічені години, тому пропонуємо пригадати, як розвивалися її стосунки з Дмитром Шевченком, Андрієм Задворним і Романом Свечкоренком.

Як Ви думаєте Хто переможе у 2 сезоні "Холостячки": опитування

Романтична історія Злати Огнєвіч та Дмитра Шевченка

На першій вечірці 37-річний власник клінінгової компанії та студії дизайну – Дмитро Шевченко одразу показав, що планує піти з "Холостячки" лише разом зі Златою, після фіналу. Чоловік привіз Огнєвіч львівські солодощі з передбаченням. І вже в першому з них був номер Дмитра з підписом: "Номер телефону твого майбутнього чоловіка".



Злата і Дмитро на першій вечірці / Фото СТБ

Після знайомства Злата не побачила ініціативи з боку Дмитра, але дала йому шанс показати свою зацікавленість у стосунках з нею. Саме з цим чоловіком у неї відбулося перше індивідуальне побачення. Огнєвіч обожнює екстрим і Шевченко підготував для неї стрибок з парашутом. Після екстриму Дмитро підкорив серце дівчини романтикою. Він запросив її на фаєр-шоу та неймовірно атмосферну, казкову вечерю.



Злата та Дмитро стрибнули з парашутом / Фото СТБ

На вечірці в кабаре, де були присутні всі чоловіки, Дмитро приємно вразив Злату екстремальною постановною, як з бойовика, яку тоді підготував разом із Олександром Борзенком.

Дмитру пощастило потрапити до числа чоловіків, які провели зі Златою тиждень на Кіпрі. Хоча й він був лише на парному побаченні (разом з Андрієм Задворним), але це не завадило йому отримати перший поцілунок сезону. "Холостячка" піддалася емоціям і не змогла встояти перед Шевченком.



Перший поцілунок Злати та Дмитра / Фото СТБ

Згодом чоловіки разом зі Златою відправилися в Одесу. Там Злата запросила на одне з побачень Дмитра та Олега. Цей день вони пробули на воді, спробувавши віндсерфінг і катання на гідроскутерах. Під час катання Шевченко нарешті відкрився – був проникливим, ніжним і розкутим. На безлюдному острові вони вдруге поцілувалися.

Я почуваюсь щасливою жінкою поряд з Дімою. І мені це подобається, дуже подобається,

– заявила тоді "Холостячка".

Вже наступного тижня Дмитро організував романтичну зустріч в Аккерманській фортеці. Він заздалегідь приготував для Злати сукню принцеси, а в фортеці організував справжній квест, під час якого вони більше дізналися один про одного.

Мені подобається, що він змінюється для мене. Сьогодні все було пронизано романтикою,

– казала "Холостячка".

Це побачення закінчилося романтичною вечерею з розмовами та поцілунками.



Побачення у фортеці / Фото СТБ

Ще один казковий день закохані провели у Львові. Катаючи "Холостячку" історичним центром, учасник розповів багато про його звичні дні. А також організував для Злати індивідуальне тренування з боксу. Вони разом прокайфували на занятті.

Після тренування Дмитро показав "Холостячці" свою скромну орендовану квартиру, якої дуже соромився, адже вона далека від оселі його мрії. На цьому романтика закінчилася, бо чоловіка дратувало не лише його житло, а й те, що співачка ходить у гості до його конкурентів.

Я почувалась зайвою. І тільки з поваги до нього я не пішла, але таке бажання було,

– зізналась артистка.



Злата і Дмитро у Львові / Фото СТБ

З Західної України Злата та Дмитро вирушили в Олександрію, де живуть батьки чоловіка. Там Шевченко познайомив дівчину з сім'єю. "Холостячка" була готова до провокативних питань з боку рідних учасника, однак всі діалоги виявилися дуже приємними та спокійними. А під час спілкування Дмитра з маленькою племінницею Огнєвіч зауважила, що він буде чудовим батьком.

Перед великим фіналом Злата познайомила Дмитра зі своїми батьками. Перед важливою зустріччю Шевченко запропонував їй на Пішохідному мосту в Києві спробувати банджі-джампінг удвох. "Холостячка" не змогла подолати свій страх, тому не стрибнула.



Злата та Дмитро на Пішохідному мосту в Києві / Фото СТБ

Після цього Дмитрові було важко відкритися перед її батьками. Вдома в артистки:

мама Злати дізналась, що останні півтора року Дмитро самотній, але давно мріє про сім'ю з дружиною і дітьми;

вона зрозуміла, що в бізнесмена чудові стосунки з батьками, братом і племінницею;

а сестра Огнєвіч не відчула, що Дмитро по-справжньому закоханий.

Діма дуже гідно тримав удар. Молодець, я ним пишаюсь,

– зауважила "Холостячка".



Дмитро і Злата / Фото СТБ

Як розвивалися стосунки "Холостячки" з Андрієм Задворним

На знайомство зі Златою Андрій приїхав з величезним букетом і подарунком. Співачка тоді зізналася, що "хімія" між ними виникла з перших секунд. Під час вечірки "Холостячка" поспілкувалася з чоловіком і з'ясувала, що його подарунок – це дерев'яний будинок, який нібито належить їй. Тет-а-тет Андрій розповів про розлучення 5 років тому й 6-річну доньку Кіру.



Андрій та Злата на першій вечірці / Фото СТБ

Їхнє перше побачення було екстремальним і романтичним – Андрій організував катання на мотоциклах, а після нього вони поговорили та повечеряли на свіжому повітрі. Чоловік підготував інтерактив, щоб більше дізнатися про життя "Холостячки". Але тоді їй не сподобалася його самовпевненість і моментами недбале ставлення.



Перше побачення Злати та Андрія / Фото СТБ

А на вечірці в кабаре Задворний зміг найбільше серед чоловіків вразити Огнєвіч. Він підготував "прожарку", за яку отримав бутоньєрку та шанс організувати індивідуальне побачення.

На тижні, який знімали на Кіпрі, Андрій мав можливість побувати на побаченні з "Холостячкою". Однак тоді разом із ним ще був Дмитро Шевченко. Лише на індивідуальному спілкуванні чоловік розповів про стосунки, які були в нього після розлучення з дружиною. А також зізнався в почуттях до Злати, не стримався і солодко поцілував її.



Перший поцілунок Андрія та Злати / Фото СТБ

На проєкті Андрій пройшов детектор брехні:

Андрій зізнався, що має почуття до Злати й хоче створити з нею родину.

Чоловік прийшов на проєкт не заради піару.

Задворний сказав, що не мав сексу під час участі в проєкті, однак поліграфолог визначив, що це брехня. Згодом "Холостячка" зрозуміла, що детектор помилявся.

Приїхавши в Одесу, Злата та Андрій відправилися за рибою, яку мали приготувати на вечерю. Тоді чоловік зізнався, що ревнує її до інших чоловіків, бо закоханий.



Андрій та Злата в Одесі / Фото СТБ

Через тиждень Злата та Задворний знову зустрілися. Чоловік запропонував "Холостячці" політати на аерошутах. Після цього побачення відбувалося в романтичній атмосфері – вони обмазували один одного грязями, обіймалися, цілувалися. Було багато ніжності та грайливості.



Андрій та Злата перед польотом на аерошутах / Фото СТБ

На 9 тижні проєкту артистка провела день з Андрієм Задворним. Спочатку вони створили пазл з фото поцілунку на Кіпрі, а потім відправилися в офіс учасника. Андрій вирішив познайомити Злату з ексдружиною Аліною та донькою Кірою. "Холостячка" мило поспілкувалася з Аліною та швидко знайшла спільну мову з Кірою.



Злата Огнєвіч познайомилася з донькою Андрія / Фото СТБ

А наступного тижня відбулося знайомство Злати з батьками Андрія, яке було дуже бентежним. "Холостячка" зауважила, що Задворний має тепліші стосунки з мамою, аніж з татом. Батько Андрія поділився, що син рідко приїжджає додому. А мама розповіла про характер сина, його попередні стосунки.

Після зворушливого дня з батьками Андрій запросив дівчину на водну прогулянку. Вони приїхали на парусну яхту й здійснилася одна з маленьких мрій "Холостячки".

Злата не змогла попрощатися з Андрієм, тому дала перепустку в наступний етап шоу, де вже знайомила його зі своїми батьками. Перед зустріччю з батьками Злати Андрій наважився попрощатися з минулим – звести парне татуювання, яке зробив з колишньою дівчиною.



Андрій Задворний звів татуювання / Фото СТБ

Рідні Огнєвіч мали різні враження від спілкування з Задворним:

сестру Злати він підкорив шаленою енергетикою та ефектною зовнішністю, однак її вразили сумніви Задворного щодо щирості "Холостячки";

на тата Андрій справив не надто хороше враження, адже видався нехазяйновитим і легковажним;

а мама сказала, що "побачила врівноважену спокійну людину".



Андрій і Злата / Фото СТБ

Напружена історія з Романом Свечкоренком

Роман на першій зустрічі приголомшив Злату неймовірною грою на роялі. Але чоловік так перехвилювався, що втратив дав мови і швидко втік. Повернувшись через декілька хвилин, вдруге познайомився з Огнєвіч.

Шанс на побачення Свечкоренко отримав лише в 4 випуску. Тоді Злата запросила його та Васко в театр тіней. Там Роман грав романтичного героя й між ним і "Холостячкою" виникла "хімія".



Роман і Васко на побаченні зі Златою / Фото СТБ

Перше індивідуальне побачення Романа та Злати розпочалося зі стретчингу. Це заняття допомагає їй відновитися після тривалих гастролей та репетицій. Чоловікові спершу було некомфортно, але "Холостячка" намагалася зробити все можливе для того, щоб він розслабився.

Також Злата приготувала для Романа релакс у вигляді SPA. Там вони поспілкувалися, а після розмови чоловік зробив "Холостячці" приємний масаж. Це дуже зблизило їх, допомогло краще відчути один одного. Побачення завершилося за романтичною вечерею з фруктами та вином, де Роман подарував Огнєвіч квітку в горщику, яка була схожа на факел.



Побачення Романа та Злати / Фото СТБ

Свечкоренко став одним з тих чоловіків, які пройшли перевірку на детекторі брехні. Виявилося, що чоловік прийшов на шоу, офіційно не розлучившись з дружиною. Оскільки Злата відчувала симпатію до нього й не хотіла відпускати, то попросила розлучитися і повернутися на проєкт, коли зробить це.

Роман несподівано повернувся в 11 випуску. "Холостячка" була рада бачити хлопця, тому дала йому шанс на побачення у фіналі.