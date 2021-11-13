"Холостячка" 2 сезон 9 випуск: хто вилетів за крок до фіналу

У 9 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч сходила на побачення з чотирма чоловіками. Вона занурилась у їхнє реальне життя й зрозуміла, з ким може побудувати щасливе майбутнє. Хто вилетів з проєкту за крок до фіналу, розкриваємо нижче.

У п'ятницю, 12 листопада, на екрани вийшов один з найочікуваніших випусків 2 сезону шоу "Холостячка", в якому чоловіки показали залаштунки свого життя. Цей тиждень виявився дуже відвертим і романтичним. Відтак Злата Огнєвіч залишила у шоу всіх чотирьох учасників.

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Єдиний, до кого в дівчини були запитання на церемонії троянд – Дмитро Шевченко. На побаченні у Львові вона усвідомила, що чоловік може говорити одне, а робити зовсім інше. Як з'ясувалось, співачка мала на увазі його закритість і звичку мовчати у складних ситуаціях.

На індивідуальному спілкуванні Дмитро зізнався, що саме завдяки "Холостячці" він відкривається й дізнається себе.

Я не можу через цей випадок перекреслювати все, що між нами було. Я не можу його так просто відпустити, бо я відчуваю, як зароджуються великі щирі почуття. Мені дуже складно сказати Дімі прощавай,

– зізналась Злата Огнєвіч і вручила бутоньєрку.

Злата Огнєвіч на побаченні з Дмитром у Львові / Фото СТБ

Цікаво "Холостячка" 2 сезон: всі учасники романтичного шоу

Уже наступного тижня четверо чоловіків – Максим Тарапата, Андрій Задворний, Дмитро Шевченко, Андрій Хвєткєвіч – познайомлять Злату Огнєвіч зі своїми рідними. Так, їхні love story продовжуються.

Учасники "Холостячки" / Фото СТБ

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