"Холостячка" 2 сезон 4 випуск: хто з чоловіків залишив проєкт

У 4 випуску проєкту "Холостячка" Злату Огнєвіч підкорювали 12 чоловіків. Одні спромоглися вразити головну героїню й вибитися у фаворити, інші ж – розчарували її. Хто назавжди втратив шанс побудувати стосунки зі співачкою, читайте нижче.

Четвертий тиждень 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка" став непосильним бар'єром одразу для двох чоловіків – Богдана й Васко.

Гаряча тема Холостячка 2 сезон 4 випуск: драматичне прощання та гарячий танець від Злати Огнєвіч

Власник IT-компанії Богдан залишив проєкт до церемонії троянд. Злата Огнєвіч запросила його на індивідуальне побачення, на яке приєднався Максим. На диво, чоловік ніяк не проявив себе. Він так зосередився на собі, що забув про "Холостячку".

Ця зустріч остаточно перекреслила ефектну появу Богдана на гелікоптері й романтичне знайомство зі Златою. Просто з побачення він відправився додому.

Богдан Коломейко – ексучасник "Холостячки" / Фото СТБ

​Цікаво "Холостячка" 2 сезон: всі учасники романтичного шоу

На церемонії троянд "Холостячка" відпустила тенісиста Васко Младєнова. На її погляд, їхнє спілкування було дружнім, а не романтичним. Чоловік так і не зумів вийти з френдзони.

З реаліті-проєкту спортсмен з Болгарії пішов зі словами, що треба вміти програвати. Він вдячний Златі Огнєвіч попри все.

Васко Младєнов – ексучасник "Холостячки" / Фото СТБ