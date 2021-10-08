Четвертая неделя 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" стала непосильным барьером сразу для двух мужчин – Богдана и Васко

Горячая тема Холостячка 2 сезон 4 выпуск: драматическое прощание и горячий танец от Златы Огневич

Владелец IT-компании Богдан покинул проект до церемонии роз. Злата Огневич пригласила его на индивидуальное свидание, к которому присоединился Максим. На удивление, мужчина никак не проявил себя. Он так сосредоточился на себе, что забыл о "Холостячке".

Эта встреча окончательно перечеркнула эффектное появление Богдана на вертолете и романтическое знакомство со Златой. Прямо со свидания он отправился домой.



Богдан Коломейко – экс-участник "Холостячки" / Фото СТБ

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На церемонии роз "Холостячка" отпустила теннисиста Васко Младенова. На ее взгляд, их общение было дружеским, а не романтичным. Мужчина так и не сумел выйти из френдзоны.

Из реалити-проекта спортсмен из Болгарии ушел со словами, что надо уметь проигрывать. Он благодарен Злате Огневич несмотря на ни на что.



Васко Младенов – экс-учасник "Холостячки" / Фото СТБ