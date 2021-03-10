Хлої Кардашян заявила, що хоче дітей від Трістана Томпсона

Представниця сімейства Кардашян Хлої виховує 2-річну доньку Тру від баскетболіста Трістана Томпсона, однак мріє про велику сім'ю. Зірка заявила, що готова до поповнення й розраховує, що дітей їм народить сурогатна мати.

За рік після народження первістка Хлої Кардашян розійшлась з на сім років молодшим бойфрендом Трістаном Томпсоном, адже він зраджував вагітну кохану. Однак знаменитості дали своїм стосункам другий шанс. Попри те, що пара офіційно не оголошує про возз'єднання, світська левиця не приховує, що хоче другу дитину від баскетболіста. Проте народжувати самостійно вона не планує.

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Хлої Кардашян хоче дітей від Трістана Томпсона

У новому інтерв'ю Хлої Кардашян оголосила, що мріяла народити доньці Тру братика чи сестричку. Вона завжди хотіла мати дітей з незначною різницею у віці, адже сама зростала у великій родині. Однак планам зірки завадила пандемія коронавірусу, а на карантині вона вкотре переконалася, що дівчинка не може йти по життю без рідних.

Перебуваючи на карантині з Тру, мені було погано. У неї не було друзів, у неї не було нікого, бо вони були ізольовані одне від одного. Тру стає старшою. Я просто відчуваю, що настав час завести ще одну дитину,

– наголосила світська левиця.

Хлої Кардашян наголосила, що має низький рівень фертильності, тому не зможе народити самостійно й планує скористатися послугами сурогатної матері. Вона зберегла ембріони для процедури.

Варто додати, що про сурогатне материнство пара обмовилася й в новому тизері фінального сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", який з'явився на ютубі. "Ви довіряєте сурогатній матері своєї майбутньої дитини, і це досить страшно", – висловилась в ролику Хлої Кардашян.

Варто додати, що у фінальному епізоді шоу "Сімейство Кардашян" глядачі дізнаються безліч резонансних подробить про життя зірок. Нещодавно Хлої Кардашян влаштувала гарячу зйомку, засвітивши каблучку з діамантом. У мережі вже встигли припустити, що бізнеследі заручилася з коханим Трістаном Томпсоном, про що розповість у новому сезоні сімейного проєкту.