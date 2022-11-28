Він виявився нормальним, – Андрій Хливнюк назвав єдиного артиста з Росії, з яким дружить

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України. Артист заявив, що зараз спілкується лише з одним артистом з країни-агресора, який показав свою позицію.

Після 24 лютого більшість російських артистів замовчують війну або відкрито підтримують злочинні дії путінського режиму. Хливнюк виокремив одного музиканта, який "виявився нормальним".

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З яким російським артистом спілкується Хливнюк

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Хливнюк продовжив дружити з Noize MC (справжнє ім'я – Іван Алексєєв).

Я продовжую дружити з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко і відразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Усе зрозуміло. Це п*здець. Усі збожеволіли. Треба бігти та збирати гроші, щоб допомогти вам,

– висловився Хливнюк.

Noize MC та війна в Україні