На хліб заробить, Надюшеньку на море звозить, – мама Дантеса розсмішила запрошенням на концерт

На початку грудня Володимир Дантес збирає свій перший сольний концерт. У цьому йому допомагає мама Марія Олексіївна. Вона нестандартно запросила публіку на виступ сина, заявивши, що йому треба заробити на хлібчик і на море.

Співак Володимир Дантес неодноразово заявляв, що в нього близькі й теплі стосунки з мамою Марією Олексіївною. Це яскраво доводить останнє відео у профілі співака. Ба більше, вони схожі не лише зовнішньо, а й гумором. Так, жінка іронічно запросила на перший сольник сина.

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Пані Марія представилась дуже дотепно: "Я мама артиста, відомого, сподіваюсь, що відомого, як Володимир Дантес". Далі вона звернулась до користувачів інстаграму й попросила прийти на виступ її синочка. За словами жінки, йому це потрібно, аби заробити на хліб і на відпочинок з дружиною Надею Дорофєєвою.

Вам нічого не варто прийти на цей концерт, а йому буде приємно. І на хлібчик заробить. І дружину свою Надюшеньку звозить на море. Дівчинка моря не бачила. Усе по океанах, по океанах. На море хоче дівчинка,

– пожартувала мама Дантеса.

Сам співак додав, що це відео його мама зняла нібито "цілком випадково", він навіть її не просив.

раніше Надя Дорофєєва розповідала, що в неї чудові стосунки зі свекрухою , яка не так давно переїхала з Харкова й оселилась по сусідству. Жінка нібито надто тактовна й рідко заходить у гості.

Кумедний ролик розсмішив не лише фанів Володимира Дантеса, а і його зіркових друзів – Юлію Саніну, Євгена Кота, Ірину Горову, Nino Basilaya, Амадора Лопеса. У мережі маму співака засипали компліментами:

"Краще вже не буде";

"Це краще, що я колись бачила. Ви супер, маму терміново на посаду рекламника";

"Така артистична мама";

"Кращої реклами не вигадати";

"Красива й хороша мама в тебе, Вово. Здоров'я їй та довгого життя".

Однак знайшлись і ті, хто обурився фразою "вам нічого не варто прийти на цей концерт, а йому буде приємно":