Місто-герой Херсон звільнився від російських окупантів рівно рік тому, завдяки нашим захисникам. 24 Канал зібрав, як українські зірки згадують цей важливий день.

Важливо Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як ЗСУ рік тому звільняли Херсон

Світлана Тарабарова

Співачка показала своє архівне фото у 1998 році, коли виступала маленькою в рідному Херсоні. Вона поділилась, що вже тоді вірила, що світло перемагає темряву.

Рік тому наші Захисники повернули на вулиці Херсона синьо-жовті кольори. Повернули Херсон Україні. Херсонці зустріли їх сльозами та обіймами. А вони дякували херсонцям за те, що не скорились. Сьогодні Херсон зранений і скривавлений, але залишається незламним. Вітаю Херсон, його людей, його героїв із річницею визволення!

– привітала Світлана Тарабарова та закликала долучитися до збору на дрони-камікадзе.

Святослав Вакарчук

Музикант пригадав, як через місяць після звільнення Херсону приїхав на Антонівський міст та символічно заспівав там пісню "Човен".

Рік тому, 11.11 ми всі почули надважливе – Херсон звільнено! Радість і гордість, сум і біль, вдячність і вічна шана – все у цій даті. Безмежна вдячність усім, хто наближав звільнення! Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Гордість за наших людей, які в окупації чинили опір, допомагали, рятували й залишались Людьми,

– написав артист.

Артем Пивоваров

Музикант звернувся до херсонців у відео.

"11 листопада 2022 року – важлива дата для всієї нашої нації. Адже саме в цей день, рік тому, Херсон повернувся додому! Херсонщина! Дивовижні, прекрасні та найщиріші люди! Ви є прикладом незламності та нескореності для кожного з нас. Ваша сила та сміливість захоплює! Ми обов'язково зустрінемось з вами в Херсоні, під мирним українським небом, щоб наші жовто-блакитні серця знову співали в унісон!" – поділився Пивоваров.