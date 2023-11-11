Город-герой Херсон освободился от российских окупантов ровно год назад, благодаря нашим защитникам. 24 Канал собрал, как украинские звезды вспоминают этот важный день

Важно Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория. Как ВСУ год назад увольняли Херсон

Светлана Тарабарова

Певица показала свое архивное фото в 1998 году, когда выступала маленькой в родном Херсоне. Она поделилась, что уже тогда верила, что свет побеждает тьму.

Год назад наши Защитники вернули на улицы Херсона сине-желтый цвет. Вернули Херсон Украине. Херсонцы встретили их слезами и объятиями. А они благодарили херсонцев за то, что не покорились. Сегодня Херсон изранен и окровавлен, но остается несокрушимым. Поздравляю Херсон, его людей, его героев с годовщиной освобождения!

– поздравила Светлана Тарабарова и призвала присоединиться к сбору на дроны-камикадзе.

Святослав Вакарчук

Музыкант вспомнил, как через месяц после освобождения Херсона приехал на Антоновский мост и символически спел там песню "Човен".

Год назад, 11.11 мы все услышали сверхважное – Херсон свободен! Радость и гордость, печаль и боль, благодарность и вечное уважение – все в этой дате. Безграничная благодарность всем, кто приближал освобождение! Вечная память тем, кто отдал свою жизнь. Гордость за наших людей, которые в оккупации сопротивлялись, помогали, спасали и оставались Людьми,

– написал артист.

Артем Пивоваров

Музыкант обратился к херсонцам в видео.

"11 ноября 2022 года – важная дата для всей нашей нации. Ведь именно в этот день, год назад, Херсон вернулся домой! Херсонщина! Удивительные, прекрасные и искренние люди! Вы являетесь примером несгибаемости и непокорности для каждого из нас. Ваша сила и смелость восхищается! Мы обязательно встретимся с вами в Херсоне, под мирным украинским небом, чтобы наши желто-голубые сердца снова пели в унисон!" – поделился Пивоваров.