Даніель Салем з побратимами зайшов у звільнений Херсон: як його зустрічали

Військовий і ведучий Даніель Салем зайшов у Херсон вчора разом з побратимами. Він показав і розповів, як їх зустрічали люди.

11 листопада Збройні Сили України зайшли у звільнений від окупантів Херсон. Там засвітився й український ресторатор, а зараз боєць, Даніель Салем разом з побратимами.

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Даніель Салем у Херсоні

Військовий опублікував кадри зі звільненого Херсона. Він сфотографувався на тлі в'їзду в місто, де стелу з назвою пофарбували в кольори російського прапора. Також Даніель показав побратима, який був одним з перших, хто зайшов у Херсон.



Салем з побратимами в Херсоні / Фото з інстаграму Даніеля Салема

Відео Даніеля Салема зі звільненого Херсону (ролик 18+)

В інстаграм-сторіз згодом Даніель Салем опублікував відео, як його зустріли херсонці. Він з захисниками зупинився в одному з тутешніх будинків, де українці нагодували їх смачною вечерею.



Як зустріли Салема / Фото з інстаграм-сторіз

Військовий також показав розмову з побратимом. Той розповів, що йому херсонці подарували прапор з українською символікою, який зберігали під час окупації. Та зізнався, що захисників заціловують "до червоних щік".



Подарунок від місцевих для ЗСУ / Фото з інстаграм-сторіз

Відео Даніеля Салема засипають коментарями з подякою. Це не лише фани ресторатора, але й українські знаменитості, серед яких Позитив, Іраклі Макацарія, Максим Чмерковський, Андрій Джеджула, Тоня Матвієнко, Саша Чемеров, Тарас Цимбалюк.

Злата Огнєвіч: "Дякую всім героям України! Славетним воїнам";

Світлана Тарабарова: "Сльози на очах. Дякую";

Тіна Кароль: "Хлопці, ви герої та в історії держави назавжди! Пікап довіз вас щасливо на місце, в ньому була жіноча магія захисту. Дуже схвильована та щаслива!";