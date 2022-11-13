Дмитро Комаров приїхав у звільнений Херсон і вийшов на мітинг: селфі з кавуном і прапорами

П'ятниця 11 листопада 2022 року стала історичним днем для України – ЗСУ зайшли в Херсон і звільнили його від Росії. Одним з перших з шоу-бізу в місто приїхав тревел-ведучий Дмитро Комаров.

За вісім місяців війни Дмитро Комаров об'їздив з камерою чимало гарячих точок, деокупованих територій і добрався до Херсона. Місто звільнили лише два дні тому, тож повертатися туди поки небезпечно. Однак ведучий, який знімає хроніки війни, приїхав і сфотографувався з патрульними поліцейськими на в'їзді, а тоді вийшов на мітинг у центрі.

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Дмитро Комаров у звільненому Херсоні

Поліцейські вручили Дмитру Комарову символ Херсонської області – кавун, а місцеві покликали святкувати кінець 256-денної окупації. Центральна площа міста була буквально всіяна синьо-жовтими прапорами.

Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах людей щастя. Зі святом, чудове місто приголомшливих людей! Жах під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. Нині – переповнена центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться у щасливе майбутнє разом з Україною,

– натхненно написав Дмитро Комаров.

Він також нагадав, хто й якою ціною повертає українські міста додому.

"Низький уклін нашим героям – ЗСУ, ТрО, ГУР, Нацгвардії, поліції, СБУ, прикордонникам, СЗГ та всім захисникам з інших структур та підрозділів. Пишаємося. Блискуче", – подякував ведучий.

Дмитро Комаров на в'їзді до Херсона / Фото з інстаграму ведучого

Дмитро Комаров на мітингу в Херсоні / Фото з інстаграму ведучого

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У коментарях Дмитра Комарова вже запросили в Мелітополь, Каховку, Донецьк і на Луганщину після звільнення: