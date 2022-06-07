"Хай їздять, хай бачать": чому Цибульська хоче, щоб у розбомблений Ірпінь каталися як у музей

У зруйновані міста Київщини все частіше приїжджають не волонтери, а зіваки. Однак Оля Цибульська не засуджує тих, хто хоче зняти руйнування. Вона вважає, що чим більше горя побачать очі українців, тим довшою буде наша ненависть до Росії.

Квартира батьків Олі Цибульської в Ірпені повністю зруйнована. Вона вже подала документи на відбудову житла, а в інтерв'ю 24 каналу пояснила, чому хоче, щоб місто стало таким собі "музеєм просто неба".

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Для чого їздити в розбомблені міста як у музеї

У квітні, коли артистка показала вщент зруйнований дім батьків в Ірпені, у дійсність цих кадрів не повірили навіть її знайомі. "А що, реально це правда? Я бачу очима, але це прямо так і виглядає? Там прямо трупи?" – питали її. Тож тоді Цибульська пригадала слова брата, який розповідав про трупний запах, що стоїть у місті.

Відтак співачка не проти, щоб в Ірпінь та інші розбомблені міста України їздили й переконувалися, що наша реальність моторошніша ніж найстрашніші фільми жахів, щоб ця історія ніколи не повторилася знову.

Хай їздять, хай і в нашу квартиру зайдуть і побачать, хто не вірить, хай відчувають це для того, щоб ми надалі не підпускали цих нелюдів до себе,

– заявила Оля Цибульська.

"Я би хотіла, щоб люди туди їздили, щоб вони бачили це, щоб розуміли, наскільки це страшно, щоб ми нарешті цю історію настільки усвідомили, щоб це не повторювалося з нами", – додала зірка.

Що з квартирою батьків Цибульської в Ірпені

До Ірпеня сім'я співачки переїхала 3 роки тому й лише два місяці пожила у квартирі після ремонту. Війна застала її батьків саме вдома, від якого "і живого місця немає".

Квартира прострелена танками наскрізь, там впав дах, це був останній поверх… Навпроти їхнього будинку в парку стояли росіяни. Вона (мама, – 24 канал) чула, як б'ють по будинку, як тряслися стіни, як "ходив" будинок і дзвеніли вікна,

– розповідала нам Цибульська.

Інтерв'ю з Олею Цибульською у відеоформаті: відео 24 каналу