"Хай обіср*ться": Леся Нікітюк попросила хакерів Anonymous вмикати сирени в Росії

Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила війну Путіну ще 25 лютого, на другий день його вторгнення в Україну. За три тижні вони "поклали" безліч державних сайтів РФ, а Леся Нікітюк підкинула їм нову задачку.

Оскільки вся Україна вже три тижні прокидається від звуків сирен, Леся Нікітюк запропонувала встановити справедливість. Вона попросила хакерів Anonymous вмикати повітряні тривоги по всій загарбницькій Росії.

До теми Раміна посперечалася з Осадчою через протест на пропагандистському каналі в Росії

Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, яка вмикається в Україні, автоматично вмикалася і по всій Росії,

– написала телеведуча.

"Як же це сильно", – написав у коментарях герой 11 сезону "Холостяка" Міша Заливако. Щоправда, Леся Нікітюк відповіла йому досить різко: "Сильно – це про наш народ".

Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція мережі на звернення Лесі Нікітюк

Більш як двом тисячам користувачів інстаграму сподобалася ідея Лесі Нікітюк. Гуртом вони її дещо вдосконалили – запропонували вмикати на всіх ґаджетах і з ранку до ночі: