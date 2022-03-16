Оскільки вся Україна вже три тижні прокидається від звуків сирен, Леся Нікітюк запропонувала встановити справедливість. Вона попросила хакерів Anonymous вмикати повітряні тривоги по всій загарбницькій Росії.
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Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, яка вмикається в Україні, автоматично вмикалася і по всій Росії,
– написала телеведуча.
"Як же це сильно", – написав у коментарях герой 11 сезону "Холостяка" Міша Заливако. Щоправда, Леся Нікітюк відповіла йому досить різко: "Сильно – це про наш народ".
Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк
Реакція мережі на звернення Лесі Нікітюк
Більш як двом тисячам користувачів інстаграму сподобалася ідея Лесі Нікітюк. Гуртом вони її дещо вдосконалили – запропонували вмикати на всіх ґаджетах і з ранку до ночі:
- "Було б дуже круто";
- "І щоб у всіх доступних ґаджетах";
- "Це точно, особливо вночі";
- "Бажано на добу, без зупинок і максимально гучно, нехай з глузду сходять";
- "Нехай просто з ранку до ночі там кричить кожні 5 хвилин і до виведення військ";
- "Хай с*ки обіср*ться".