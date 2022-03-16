Оскільки вся Україна вже три тижні прокидається від звуків сирен, Леся Нікітюк запропонувала встановити справедливість. Вона попросила хакерів Anonymous вмикати повітряні тривоги по всій загарбницькій Росії.

До теми Раміна посперечалася з Осадчою через протест на пропагандистському каналі в Росії

Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, яка вмикається в Україні, автоматично вмикалася і по всій Росії,

– написала телеведуча.

"Як же це сильно", – написав у коментарях герой 11 сезону "Холостяка" Міша Заливако. Щоправда, Леся Нікітюк відповіла йому досить різко: "Сильно – це про наш народ".

Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція мережі на звернення Лесі Нікітюк

Більш як двом тисячам користувачів інстаграму сподобалася ідея Лесі Нікітюк. Гуртом вони її дещо вдосконалили – запропонували вмикати на всіх ґаджетах і з ранку до ночі: