Поскольку вся Украина уже три недели просыпается от звуков сирен, Леся Никитюк предложила установить справедливость. Она попросила хакеров Anonymous включать воздушные тревоги по всей захватнической России.

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Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы включающаяся в Украине сирена автоматически включалась и по всей России,

– написала телеведущая.

"Как же это сильно", – написал в комментариях герой 11 сезона "Холостяка" Миша Заливако. Правда, Леся Никитюк ответила ему довольно резко: "Сильно – это о нашем народе" .

Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Реакция сети на обращение Леси Никитюк

Более чем двум тысячам пользователей инстаграма понравилась идея Леси Никитюк. Группой они ее усовершенствовали – предложили включать на всех гаджетах и ​​с утра до ночи: