Поскольку вся Украина уже три недели просыпается от звуков сирен, Леся Никитюк предложила установить справедливость. Она попросила хакеров Anonymous включать воздушные тревоги по всей захватнической России.
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Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы включающаяся в Украине сирена автоматически включалась и по всей России,
– написала телеведущая.
"Как же это сильно", – написал в комментариях герой 11 сезона "Холостяка" Миша Заливако. Правда, Леся Никитюк ответила ему довольно резко: "Сильно – это о нашем народе".
Скриншот из инстаграма Леси Никитюк
Реакция сети на обращение Леси Никитюк
Более чем двум тысячам пользователей инстаграма понравилась идея Леси Никитюк. Группой они ее усовершенствовали – предложили включать на всех гаджетах и с утра до ночи:
- "Было бы очень круто";
- "И чтобы во всех доступных гаджетах";
- "Это точно, особенно ночью";
- "Желательно на сутки, без остановок и максимально громко, пусть сходят с ума";
- "Пусть прямо с утра до ночи там кричит каждые 5 минут и до вывода войск";
- "Пусть с*ки обоср*тся".