"Коли нас не стане – життя не зупиниться": репер ХАС приголомшив щемливим кліпом про кохання

Український виконавець ХАС презентував нову пісню про кохання. Через трек та кліп до нього співак хотів показати, що часом ми переоцінюємо себе в житті інших.

Композиція увійшла до нового мініальбому виконавця "Любов на любов", де ХАС відкрився для шанувальників з нового більш романтичного боку. Такий образ дуже сподобався фанам.

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ХАС презентував нову пісню

Прем'єра треку "Цілуй мене" відбулася 13 жовтня. Драматичне відео до пісні артист опублікував того ж дня.

Це пісня про той етап стосунків, коли ти бачиш як на тебе дивляться і вдають, що люблять. І ти розумієш, що це не те, чого ти хочеш, але заспокоюєш себе, що це те, на що ти на цю мить заслуговуєш,

– прокоментував прем'єру виконавець.

"Цілуй мене" емоційно та за змістом досить важка пісня. Крім того, у відеороботі розповідають непросту історію однієї пари. Режисер та артист вирішили затримати увагу глядача "на словах пісні та на самій картинці".

"Цим відео ми хотіли донести те, що ми всі дуже переоцінюємо себе в житті інших. Ми думаємо, що коли нас не стане, то життя зупиниться. Насправді це не так. Проходить час, біль стихає, життя продовжується і люди живуть далі", – підсумував ХАС.

ХАС – "Цілуй мене": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі в захваті від пісні та кліпу, за сюжетом якого артист гине в автокатастрофі. У коментарях під відео дехто з фанів зазначив, що "це найкращий кліп, який я коли-небудь бачила".

"Пісня до глибини душі. Мурашки по тілу... Ці емоції від кліпу і пісні не передати словами. Це неймовірно просто";

"Дякую вам за пісню";

"Прям мурахи по шкірі пробігли. Дуже чуттєво";

"До сліз. Неймовірно щира пісня та сильний кліп";

"І знову шедевр, дуже душевно. До глибини душі";

"Це найкращий кліп, який я коли-небудь бачила. Мурахи просто";

"ХАС, кліп дуже крутий. Прям новий рівень";

"Неймовірна пісня і кліп. Зараз, як ніколи, актуально. Дякую, що нагадуєте про прості цінності";

"Дуже зворушливо. ХАС, ти неймовірний".

Прем'єри від інших українських виконавців

SHUMEI презентував романтичну композицію "Волосся". У пісні яскраво відображені глибокі емоції та почуття, які вирують у серці людини в моменти глибокої та щирої любові. Так, трек захоплює слухачів своєю ніжністю та глибоким змістом. Виконавець також випустив захоплюючий кліп, який ідеально доповнює музичний шедевр.

"Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншої сторони, з трепетної", – зазначив співак.