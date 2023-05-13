Ведуча Євробачення одягнула прикраси від українського бренду Guzema: вражаючий образ

Співведуча Євробачення-2023 у Ліверпулі Ханна Веддінгем одягнула прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewerly.

13 травня у Ліверпулі розпочалася найочікуваніша подія – фінал пісенного конкурсу Євробачення. До цієї грандіозної події готувалися не один місяць, тож все продумували до дрібниць – від декорацій на сцені до образів усіх чотирьох ведучих.

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Попри те, що пісенний конкурс відбувається у Великій Британії, його організовували від імені України. Ще 25 липня 2022 року Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у Великій Британії.

Українці Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022, однак через війну в Україні організатори вирішили забрати в нас право провести конкурс цього року.

Відтак, Велика Британія не лише підтримує Україну, але й зробила конкурс Євробачення максимально українським. Логотип Євробачення зображений в кольорах українського прапора, а до образів ведучих на фіналі долучили українських дизайнерів.

Ханна Веддінгем в прикрасах від бренду Guzema Fine Jewerly

Співведуча Євробачення-2023 вийшла на сцену фіналу пісенного конкурсу у темно-фіолетовій сукні зі спадаючими рукавами в блискітках. Її волосся вкладене у локони, а на обличчі сяє бездоганний макіяж.

Знаменитість, що відома за роллю Ребекки Велтон у комедійному серіалі "Тед Лассо", одягнула на гранд-фінал прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewerly, засновницею якого є Валерія Гузема.

Ханна Веддінгем одягнула масивні золоті персні з чотирма кулями з жовтого золота. Ціна такого персня – 50 700 тисяч гривень. Також вона одягнула масивну каблучку з кулею та чималим оздобленням у вигляді овалу. Також на Ханні були круглі сережки золотого кольору.



Ханна Ведінгем у прикрасах від українського бренду / Фото з Twitter