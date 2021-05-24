Після концертів у Донецьку та Криму: автор хіта "Ягода малинка" зібрався до України

Російський співак Хабіб Шаріпов, відомий як автор пісні "Ягода малинка" виступить в Україні. Його концерти в Одесі та Києві заплановані на червень. Раніше він розважав публіку в окупованому Криму та Донецьку.

На особистій сторінці в інстаграмі Хабіб Шаріпов анонсував великий концертний тур. Після виступів у Москві та Челябінську російський артист збирається приїхати до України.

До теми Російський "Жіночий стендап" виступить у Жовтневому на алеї Небесної Сотні: мережа обурена

Його сольні концерти мають відбутися 5 червня в Одесі та 24 червня в Києві. Російського співака прийматимуть нічний клуб Itaka Beach Club, про що свідчить афіша на фейсбук-сторінці закладу, та Жовтневий палац. Громадський діяч Сергій Стерненко звернув увагу, що напередодні заходів в Україні Хабіб Шаріпов встиг відзначитися в окупованому Криму та Донецьку.

У лютому минулого року Хабіб Шаріпов мав виступати в окупованому місті Алчевськ, що контролюється російськими окупантами. За лічені дні до події концерт скасували. Однак уже 15 лютого він виступив у Донецьку, про що свідчить фотозвіт на сайті медіапроєкту Linza. Влітку 2018 року автор хіта "Ягода малинка" розважав публіку в Криму. Його концерти відбулися в містах Сімферополь, Ялта та Євпаторія.

З концертами до нас їде не просто кримнашист, любитель окупації. Це ще й колишній працівник російської поліції,

– емоційно заявив Сергій Стерненко.

Хабіб Шаріпов виступав в окупованому Криму / Скриншот з інстаграму російського співака

Стерненко додав, що відповідно до чинного законодавства організатори концертів російських артистів спочатку надсилають запит до СБУ, а вже після отримання дозволу анонсують гастролі. Схоже, право на в'їзд до України Хабіб Шаріпов отримав навіть попри виступи на тимчасово окупованих територіях і незаконне перетинання державного кордону.